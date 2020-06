ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FGTS, caixa



A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira (15) a consulta da data e dos valores do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), de até R$ 1.045 por trabalhador. A nova liberação aconteceu devido à pandemia do novo coronavírus, que afetou a renda de milhões de famílias brasileiras.

As informações podem ser consultadas pelo site da Caixa ou pelo Disque 111. A liberação começa em 29 de junho, e os valores podem ser transferidos por meio da poupança Social Digital, da Caixa.

Somente a partir de 25 de julho os valores estarão disponíveis para saque ou transferência, de acordo com calendário divulgado pelo banco. O valor do saque emergencial ficará disponível até 30 de novembro; caso o trabalhador não realize o saque, automaticamente o valor retorna para o FGTS.

Segundo a Caixa, em cada 10 brasileiros adultos, 8 receberão algum benefício pago pelo banco, seja o auxílio emergencial, o benefício emergencial ou o saque emergencial do FGTS – mais de 121 milhões de pessoas beneficiadas.

“8 em cada 10 adultos no Brasil vão receber o pagamento do #AuxilioEmergencial, do #BenefícioEmergencial ou do Saque Emergencial do #FGTS pela CAIXA. Nosso foco é pagar o mais rápido, mantendo a segurança da população”, afirma Pedro Guimarães, presidente da CAIXA #CAIXAMaisBrasil pic.twitter.com/XQVE0XZ01S — Caixa (@Caixa) June 15, 2020

FGTS: Calendário para saques

Nascidos em janeiro terão o crédito do FGTS na poupança digital em 29 de julho e poderão sacar ou transferir os valores a partir de 25 de julho.

Os aniversariantes do mês de fevereiro terão crédito em 6 de julho e poderão sacar ou transferir em 8 de agosto. Os nascidos em março, terão os valores na poupança em 13 de julho e poderão sacar em 22 de agosto.

Brasileiros nascidos em abril terão os valores depositados na poupança em 20 de julho, podendo sacar ou transferir a partir de 5 de setembro. Já os do mês de maio, terão os valores em conta 27 de julho e poderão sacar a partir de 19 de setembro.

Para os aniversariantes de junho, o valor cai na conta poupança digital em 3 de agosto e poderá ser sacado em 3 de outubro. Os nascidos em julho receberão os valores em 10 de agosto e poderão sacar ou transferir em 17 de outubro.

Para os de agosto, o valor fica disponível no dia 24 do mesmo mês e poderá ser sacado em 17 de outubro. Os aniversariantes de setembro, terão acesso ao dinheiro em 31 de agoto e poderão sacar em 31 de outubro; quem nasce em outubro, terá o crédito em 8 de setembro e poderá sacar ou transferir em 31 de outubro.

Para novembro, o valor fica disponível em 14 de setembro e poderá ser sacado em 14 de novembro. E, finalmente, para os aniversariantes de dezembro, os valores ficarão disponíveis a partir de 21 de setembro e podem ser movimentados a partir de 14 de novembro.