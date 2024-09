Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Programa atenderá aproximadamente 20,71 milhões de famílias, totalizando um investimento de R$ 14,14 bilhões

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os beneficiários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 2 receberão o valor mínimo de R$ 600



Nesta quarta-feira (18), a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento da parcela de setembro do novo Bolsa Família. Os beneficiários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 2 receberão o valor mínimo de R$ 600. Com a inclusão de um novo adicional, o valor médio do benefício chega a R$ 684,27. O programa atenderá aproximadamente 20,71 milhões de famílias, totalizando um investimento de R$ 14,14 bilhões. Além do valor base, os beneficiários têm direito a três adicionais: R$ 50 para mães de bebês com até seis meses, R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, e R$ 150 para aquelas com crianças de até 6 anos. Os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o dígito final do NIS. Informações sobre os benefícios podem ser acessadas pelo aplicativo Caixa Tem.

Os moradores de regiões que enfrentaram enchentes e seca receberam os pagamentos de forma unificada. Uma mudança importante neste ano é que os beneficiários do Bolsa Família não terão mais o desconto do Seguro Defeso, conforme estabelecido pela Lei 14.601/2023. Atualmente, cerca de 2,64 milhões de famílias estão sob a regra de proteção, que permite que aquelas que aumentam sua renda recebam 50% do benefício por um período de até dois anos, desde que cada membro da família ganhe até meio salário mínimo. O valor médio recebido por essas famílias é de R$ 372,07. É importante ressaltar que neste mês não haverá pagamento do Auxílio Gás, que será retomado em outubro. Este auxílio é destinado a famílias cadastradas no CadÚnico, com prioridade para mulheres responsáveis pelo lar e que tenham sido vítimas de violência doméstica.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA