Caixa sorteia prêmio de R$ 3 milhões da Mega-Sena; veja os números

Empresa irá revelar em breve se alguma aposta acertou todas as seis dezenas do concurso 2469

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Mega-Sena desta quarta-feira, 6, sorteou um prêmio de R$ 3 milhões



A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira, 6, o sorteio da Mega-Sena de concurso 2469. A previsão da empresa é de que o prêmio entregue seja de R$ 3 milhões de reais. Os números escolhidos foram 05–28-30–38–52-55. Ainda na noite de hoje haverá a divulgação do resultado do sorteio, ou seja, se houve ou não alguma aposta que cravou os números. Apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Clientes que possuem conta corrente no banco podem usar o Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.