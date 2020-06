Terceira parcela do auxílio começa a ser paga neste sábado; veja calendário

Segundo a Caixa, pagamento será feito a 1,1 milhão de novos aprovados

Giuliano Gomes/Estadão Conteúdo Há um calendário para o crédito do valor na poupança digital e outro para o saque em dinheiro



O governo federal vai começar a pagar, neste sábado (27), a terceira parcela do auxílio emergencial para as primeiras pessoas beneficiadas pelo programa. O crédito será feito na poupança digital da Caixa. O saque em dinheiro, porém, terá outro calendário.

As datas foram divulgadas em portaria do Ministério da Cidadania e confirmadas em coletiva de imprensa pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A justificativa do banco para os prazos diluídos é evitar filas e aglomeração de pessoas nas agências.

De acordo com a Caixa, 64,1 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo auxílio, com um impacto de R$ 90,8 bilhões. O número passará de 65 milhões neste sábado, com os novos pagamentos. O prazo para pessoas pedirem o benefício termina no dia 2 de julho.

Na quinta (27), o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo vai prorrogar o benefício em três parcelas com valores decrescentes R$500, R$400 e R$300. Pedro Guimarães não detalhou o calendário dessa nova fase.

3ª parcela do 1º lote

Crédito na poupança digital:

27/JUN (SÁB) – Nascidos em janeiro e fevereiro

30/JUN (TER) – Nascidos em março e abril

01/JUL (QUA) – Nascidos em maio e junho

02/JUL (QUI) – Nascidos em julho e agosto

03/JUL (SEX) – Nascidos em setembro e outubro

04/JUL (SÁB) – Nascidos em novembro e dezembro

Saque em dinheiro:

18/JUL (SÁB) – Nascidos em janeiro

25/JUL (SÁB) – Nascidos em fevereiro

01/AGO (SÁB) – Nascidos em março

08/AGO (SÁB) – Nascidos em abril

15/AGO (SÁB) – Nascidos em maio

29/AGO (SÁB) – Nascidos em junho

01/SET (TER) – Nascidos em julho

08/SET (TER) – Nascidos em agosto

10/SET (QUI) – Nascidos em setembro

12/SET (SÁB) – Nascidos em outubro

15/SET (TER) – Nascidos em novembro

19/SET (SÁB) – Nascidos em dezembro

*Com Estadão Conteúdo