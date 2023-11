Campos Neto diz que inflação do Brasil está convergindo para ficar dentro da meta em 2023 e 2024

Presidente do Banco Central destacou os bons resultados e declarou que a continuidade na queda da Selic não deve afetar o câmbio

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Roberto Campos Neto é o presidente do Banco Central



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

Roberto Campos Neto disse nesta terça-feira 21, que os dados mais recentes da inflação no Brasil foram bons. Na opinião do presidente do Banco Central, o país deve ficar dentro da meta em 2023 e 2024. “A inflação está convergindo. Os dois últimos dados (de projeções do mercado) foram bons e os núcleos de serviços tiveram comportamento bom. Preços administrados mostraram um pouco de volatilidade, mas isso está relacionado ao preço de petróleo”, declarou durante o evento “Fórum de Brasília”, organizado pela Arko Advice. “A gente vê uma convergência, já com uma possibilidade grande de, em 2023 e 2024, estar dentro da meta”, acrescentou o banqueiro. O último boletim Focus do BC, que capta projeções de agentes de mercado, aponta para uma inflação de 4,55% neste ano e de 3,91% em 2024 — as metas são de 3,25% e 3,0%, respectivamente, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Para Campos Neto, o governo federal está fazendo um “esforço” para não descumprir a meta. Para embasar sua opinião, ele citou a aprovação do arcabouço fiscal. “A gente acha que isso foi um esforço muito válido e tem nos ajudado no processo de queda de juros”, comemorou. No evento, o presidente do Banco Central ainda pontuou que a continuidade da queda da Selic não deve afetar o câmbio.