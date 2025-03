Canadá e México reagem a tarifas de Trump e anunciam taxação sobre produtos americanos

Canadá e México reagem a tarifas de Trump e anunciam taxação sobre mercadorias dos EUA; Claudia Sheinbaum também indicou que tomará medidas

O Canadá e o México anunciaram medidas de retaliação contra os Estados Unidos após a decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas de 25% sobre produtos importados desses países. A resposta ocorre em meio a uma nova escalada na guerra comercial entre os vizinhos da América do Norte. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que o Canadá aplicará uma tarifa de 25% sobre mercadorias americanas que somam 155 bilhões de dólares canadenses (US$ 107 bilhões). A medida será implementada em duas fases: a primeira, imediata, afeta produtos equivalentes a 30 bilhões de dólares canadenses. A segunda, programada para 21 dias depois, atingirá o restante dos produtos caso os Estados Unidos não revertam as tarifas impostas.

Trudeau classificou a decisão de Trump como “ilegal” e anunciou que o Canadá contestará as tarifas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e em mecanismos do acordo comercial USMCA. “Os canadenses são razoáveis e educados, mas não fugimos de uma briga”, declarou o premiê. Ele também mencionou que o governo canadense estuda barreiras não tarifárias para reforçar a resposta.

O governo canadense refutou a justificativa da Casa Branca de que a medida seria uma resposta ao suposto acesso descontrolado de fentanil ao território americano. Segundo dados canadenses, a apreensão da droga na fronteira caiu 97% entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, devido às ações de segurança adotadas pelo país.

O México também indicou que tomará medidas contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. A presidente Claudia Sheinbaum declarou que aguarda a decisão final de Trump antes de oficializar sua resposta, mas afirmou que “há planos A, B e C prontos para qualquer cenário”. Dados do governo mexicano indicam que as apreensões de fentanil na fronteira com os EUA caíram 49,9% entre outubro e janeiro.

O impacto econômico da nova rodada de tarifas já começou a ser sentido. As bolsas de valores americanas registraram quedas expressivas, com o S&P 500 caindo 1,75%, o Nasdaq recuando 2,64% e o Dow Jones perdendo 1,47%. Empresas como Nvidia e ConocoPhillips foram particularmente afetadas, registrando desvalorizações de 8,69% e 6,58%, respectivamente.

A medida de Trump também inclui o aumento de tarifas sobre produtos chineses, dobrando a taxa para 20%. Em resposta, Pequim anunciou tarifas adicionais entre 10% e 15% sobre produtos agrícolas americanos, como carne, soja e milho, a partir de 10 de março. A crise comercial entre os países da América do Norte intensifica incertezas no mercado e pode gerar aumento nos preços de produtos essenciais para os consumidores americanos. Analistas alertam que os impactos da disputa tarifária serão amplos e podem comprometer a estabilidade econômica da região.

