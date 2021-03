Carrefour compra Grupo BIG por R$ 7,5 bilhões em projeto de expansão nacional

Negócio deve agregar novos 15 milhões de clientes para a rede francesa; aquisição ainda precisa ser aprovada por órgão regulador

CADU ROLIM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rede francesa de supermercados anunciou compra em projeto de expansão nacional



O Carrefour Brasil anunciou nesta quarta-feira, 24, a compra do Grupo BIG por R$ 7,5 bilhões em um movimento que visa a expansão da marca no território nacional. Em fato relevante divulgado ao mercado, a rede francesa afirmou que a aquisição “expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada.” O Grupo BIG, ex-Walmart Brasil, possui 387 lojas distribuídas em 19 Estados entre as bandeiras Sam’s Club, Bompreço, Nacional, Todo Dia, Cash & Carry, Maxxi, além dos hipermercados BIG e BIG Bompreço. “A complementaridade dos dois grupos enriquecerá o ecossistema de produtos e serviços do Carrefour Brasil, que atualmente atende mais de 45 milhões de clientes, e ampliará a sua base de clientes com a adição de mais de 15 milhões de clientes do Grupo BIG”, informou o Carrefour. “O Grupo Carrefour Brasil planeja otimizar a rede de lojas convertendo as unidades Maxxi para a bandeira Atacadão. A Companhia também espera converter parte das lojas BIG e BIG Bompreço para as bandeiras Atacadão ou Sam’s Club. As demais lojas serão convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour.”

O negócio ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o que deve ocorrer até 2022. Segundo o Carrefour, o Grupo BIG detém o ativo imobiliário de 181 lojas (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões de valor imobiliário. Atualmente, a rede francesa mantém possui 489 lojas no Brasil, incluindo as bandeias Carrefour, Carrefour Express, Cash & Carry e Atacadão, além de farmácias e postos de combustível. Em nota, o Carrefour afirma que espera adicionar R$ 1,7 bilhão ao EBITDA, como é chamado o lucro antes do desconto de juros, impostos, depreciação e amortização. Atualmente, o EBITDA da rede francesa é de R$ 5,6 bilhões, enquanto do Grupo BIG é de R$ 928 milhões.

A aquisição será feita em por meio de compra e venda, ações ordinárias representativas de 70% do capital social do Grupo BIG, pelo montante de R$ 5,25 bilhões em dinheiro e 30% por meio de ações ordinárias da companhia. Cada ação do Grupo BIG será substituídas por papéis do Carrefour, totalizando 116,8 milhões de ações extraordinárias que serão transferidas em até seis meses após a consumação da compra.