Carros usados devem ficar mais baratos com subsídio do governo, mas impacto é apenas temporário

Segundo avaliação de especialista, preços dos veículos seminovos devem ter uma queda de preço temporária, proporcional ao do automóvel novo, mas não deve se estender por mais que 60 dias

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Programa do governo oferecerá descontos entre R$ 2 mil e R$ 99,4 mil a depender do tipo de veículo



O anúncio do governo de crédito para o setor automotivo deve trazer impactos positivos também para o segmento de usados e seminovos. Presidente da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), Enilson Sales avalia que o preços dos veículos seminovos devem ter uma queda de preço temporária, proporcional ao do automóvel novo. Contudo, ele afirma que o efeito será passageiro e que a medida anunciada não deve ter impactos duradouros para o setor. “O primeiro anúncio foi o da volta do carro popular, o que gerou muita expectativa no mercado e foi aplaudido por todos. Mas quando os detalhamentos da medida foram divulgados, percebermos que não se tratava mais de carros populares. O governo deu encontro enfoque, que não vai fazer com que a indústria reaqueça”, afirma.

Ele acredita que o impacto valerá por entre 15 e 60 dias, tempo em que os créditos ficarão disponíveis antes de esgotarem. “Durante o tempo que a medida vigorar, o seminovo vai ter uma queda de preço temporário proporcional ao desconto do novo, que não deve chegar ao teto percentual para não estourar o limite de R$ 8 mil. nos primeiros 15 dias, as concessionários farão ações de marketing anunciando o carro popular. Depois, os preços voltam a subir. A medida é mais propaganda do que algo que efetivamente vai transformar o mercado”, avalia. O governo anunciou R$ 1,5 bilhão em crédito para reduzir os valores dos veículos, sendo R$ 500 milhões para carros populares, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus. O desconto mínimo para veículos até R$ 120 mil será de 1,6% e o máximo será de 11,6%. Na prática, a redução deve ficar entre R$ 2 mil e R$ 8 mil. O menor crédito para caminhão ou ônibus será R$ 33,6 mil e o máximo será de R$ 99,4 mil.