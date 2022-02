Cenoura, pepino e abrobinha puxam a inflação em janeiro; veja os itens que mais subiram

IPCA registrou avanço de 0,54%, o maior para o mês desde 2016; em 12 meses, variação acelerou para 10,4%

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 26/10/2021 Frutas e verduras puxaram a alta da inflação no início de 2022



Os produtos do campo, principalmente as frutas e verduras, lideraram a alta de 0,54% da inflação em janeiro, o maior registro para o mês desde 2016. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) perdeu fôlego ante o avanço de 0,73% em dezembro, mas na soma de 12 meses acelerou para 10,38%, ante 10,06% no mesmo período imediatamente anterior. O resultado da inflação de janeiro foi puxado pela alta de 1,11% dos alimentos e bebidas, influenciado pelo avanço de 1,44% da alimentação no domicílio. No setor, os principais destaques ficaram com as carnes (1,32%) e as frutas (3,4%). Além disso, os preços do café moído (4,75%) subiram pelo 11º mês consecutivo, acumulando alta de 56,87% nos últimos 12 meses. Outros destaques foram a cenoura (27,64%), a cebola (12,43%), a batata-inglesa (9,65%) e o tomate (6,21%). Já os principais recuos foram registrados nos preços do arroz (-2,66%), do frango inteiro (-0,85%) e do frango em pedaços (-0,71%).

Os 50 itens que mais subiram em janeiro, em %