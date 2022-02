Cesta básica fica acima de R$ 600 em 11 capitais em janeiro; veja a lista

Valor subiu em 16 das 17 cidades pesquisadas pelo Dieese; levantamento também mostra que salário mínimo deveria ser de R$ 5.997,14, quase cinco vezes o valor dos atuais R$ 1.212

Em dezembro, 9 capitais registravam cesta básica acima de R$ 600



O preço da cesta básica ficou acima de R$ 600 em 11 capitais brasileiras em janeiro, segundo o levantamento mensal do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgado nesta segunda-feira, 7. Em dezembro, o valor era observado em 9 cidades pesquisadas. Os dados ainda mostraram que 16 das 17 praças pesquisadas registraram aumento da cesta básica na passagem de dezembro para janeiro. As altas mais expressivas ocorreram em Brasília (6,36%), Aracaju (6,23%), João Pessoa (5,45%), Fortaleza (4,89%) e Goiânia (4,63%). São Paulo foi a capital onde a cesta apresentou o maior custo (R$ 713,86), seguida por Florianópolis (R$ 695,59), Rio de Janeiro (R$ 692,83), Vitória (R$ 677,54) e Porto Alegre (R$ 673,00). Entre as cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das demais capitais, os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 507,82), João Pessoa (R$ 538,65) e Salvador (R$ 540,01). A comparação do valor da cesta em 12 meses mostrou que as maiores altas acumuladas ocorreram em Natal (21,25%), Recife (14,52%), João Pessoa (14,15%) e Campo Grande (14,08%). As menores variações acumuladas foram registradas em Florianópolis (6,79%) e Belo Horizonte (6,85%).

Com base na cesta básica mais cara, em janeiro de 2022, o salário mínimo para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 5.997,14. O valor é quase cinco vezes maior do que o piso de R$ 1.212 que começou a ser pago no início do ano. Em janeiro, o tempo médio de trabalho para pagar a cesta básica foi de 112 horas e 20 minutos. Em dezembro de 2021, a jornada necessária foi calculada em 119 horas e 53 minutos e, em janeiro do mesmo ano, a média foi de 111 horas e 46 minuto.

Preço da cesta básica em janeiro e a variação em comparação com o mês anterior, em %

São Paulo: R$ 713,86 / 3,38

Florianópolis: R$ 695,59 / 0,87

Rio de Janeiro: R$ 692,83 / 3,99

Vitória R$ 677,54 / 2,35

Porto Alegre: R$ 673,00 / -1,45

Brasília: R$ 661,09 / 6,36

Campo Grande: R$ 660,11 / 2,92

Curitiba: R$ 636,57 / 1,29

Belo Horizonte: R$ 632,83 / 4,57

Goiânia: R$ 624,91 / 4,63

Fortaleza: R$ 607,35 / 4,89

Belém: R$ 563,97 / 1,27

Natal: R$ 551,06 / 4,06

Recife: R$ 543,10 / 2,02

Salvador: R$ 540,01 / 4,21

João Pessoa: R$ 538,65 / 5,45

Aracaju: R$ 507,82 / 6,23