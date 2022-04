Cesta básica passa de R$ 700 em oito capitais em março; confira a lista

Levantamento do Dieese mostra que todas as cidades pesquisadas tiveram aumento de preço; salário mínimo do brasileiro deveria ser de R$ 6,4 mil para cobrir custos

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Todas as cidades pesquisadas registraram aumento na cesta básica



O preço da cesta básica ficou acima de R$ 700 em oito capitais brasileiras em março, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgado nesta quarta-feira, 6. Em fevereiro, o valor era encontrado em apenas duas das 17 cidades observadas. O levantamento também constatou que em todas as capitais houve aumento do preço do conjunto de produtos. As altas mais expressivas ocorreram no Rio de Janeiro (7,6%), em Curitiba (7,4%), São Paulo (6,3%) e Campo Grande (5,5%). A menor variação foi registrada em Salvador (1,4%).

São Paulo foi a capital onde a cesta apresentou o maior custo (R$ 761,19) em março, seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 750,71), por Florianópolis (R$ 745,47) e Porto Alegre (R$ 734,28). Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das demais capitais, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 524,99), Salvador (R$ 560,39) e Recife (R$ 561,57). A comparação do valor da cesta em 12 meses mostrou que todas as capitais tiveram alta de preços, com variações que oscilaram entre 11,99%, em Aracaju, a 29,44%, em Campo Grande.

Com base no valor no maior valor da cesta no mês, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser R$ 6.394,76, ou 5,3 vezes o valor atual de R$ 1.212,00. Em fevereiro, o valor necessário era de R$ 6.012,18. Em março de 2021, o pagamento mínimo deveria ter sido de R$ 5.315,74, ou 4,8 vezes o mínimo vigente na época, de R$ 1.100,00. A corrosão do poder de compra da população ocorre é reflexo do aumento da inflação no país. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da variação de preços, foi a 10,5% em fevereiro. Os dados de março serão divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Preço da cesta básica em março e aumento em comparação a fevereiro

São Paulo: R$ 761,19 — 6,3%

Rio de Janeiro: R$ 750,71 — 7,6%

Florianópolis: R$ 745,47 — 5,3%

Porto Alegre: R$ 734,28 — 5,5%

Campo Grande: 715,81 — 5,5%

Vitória: R$ 704,93 — 3,3%

Brasília: R$ 704,65 — 5%

Curitiba: R$ 701,59 — 7,4%

Belo Horizonte: R$ 669,47 — 4,3%

Goiânia: R$ 663,48 — 3,5%

Fortaleza: R$ 635,02 — 4,1%

Belém: R$ 585,91 — 1,9%

Natal: R$ 575,33 — 3,2%

João Pessoa: R$ 567,84 — 3,3%

Recife: R$ 561,57 — 2,2%

Salvador: R$ 560,39 — 1,4%

Aracaju: R$ 524,99 — 1,6%