China irá inspecionar frigoríficos brasileiros para exportação de carnes

JBS, uma das maiores empresas do setor, terá nove frigoríficos auditados, enquanto a Seara terá dois, e a Minerva, um

Freepik Até dezembro de 2023, o Brasil já contava com 93 frigoríficos habilitados para exportar para a China



A China anunciou nesta segunda-feira, 8, que irá realizar inspeções em 28 frigoríficos brasileiros, com o objetivo de avaliar a possibilidade de habilitação para exportação de carnes bovina, suína e de aves. A Administração Geral de Alfândegas da China conduzirá auditorias virtuais a partir da próxima segunda-feira, 15. A JBS, uma das maiores empresas do setor, terá nove frigoríficos auditados, enquanto a Seara terá dois, e a Minerva, um. Ao todo, serão avaliadas 20 plantas de carne bovina, oito de carne de aves e uma de carne suína. Até dezembro de 2023, o Brasil já contava com 93 frigoríficos habilitados para exportar para a China, enquanto outros 79 aguardam aprovação. Essa nova rodada de inspeções reforça a posição do Brasil como um parceiro confiável no fornecimento de proteínas para o mercado chinês. Além disso, os principais estados produtores já iniciaram a colheita, o que fortalece ainda mais essa posição.