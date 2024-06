Cidade de São Paulo registra aumento no preço do aluguel pelo 34º mês consecutivo

Apenas os bairros Vila Antonieta (-6,0%), Vila Aricanduva (-3,8%), Cidade Patriarca (-3,6%), Jardim Peri (-2,6%) e Jardim Santa Teresinha (-0,6%) contrariaram a tendência de alta

Freepik Levantamento analisou 107 bairros paulistanos e constatou que apenas cinco registraram uma redução no valor do metro quadrado no último ano



O preço médio do aluguel em São Paulo teve um aumento pelo 34º mês consecutivo, conforme revelado pelos dados de maio do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. O acumulado dos últimos 12 meses atingiu uma alta de 9,5%, com o valor médio do metro quadrado na cidade chegando a R$ 63,41, um novo recorde. O índice analisou 107 bairros da cidade e constatou que apenas cinco registraram uma redução no valor do metro quadrado no último ano. Os bairros que contrariaram a tendência de aumento foram Vila Antonieta (-6,0%), Vila Aricanduva (-3,8%), Cidade Patriarca (-3,6%), Jardim Peri (-2,6%) e Jardim Santa Teresinha (-0,6%).

Por outro lado, os bairros com maior valorização no mesmo período foram Piqueri (44,3%), Água Fria (29,2%), Vila Constança (24,9%), Lapa (24,6%) e Bom Retiro (24,0%). Thiago Reis, gerente de dados do Grupo QuintoAndar, destacou que os três bairros com maior valorização estão localizados na zona norte, uma região que tem apresentado melhorias significativas em infraestrutura e oferta de serviços. Além do aumento generalizado dos preços, o índice também indica que há margem para negociação. Em maio, o desconto médio nas transações foi de 3,7%, ligeiramente acima do registrado em abril (3,6%).