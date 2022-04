Cinco dicas para investir do zero: conheça uma das maiores plataformas de negociação online do Brasil

Com painéis intuitivos e uma equipe de treinamento própria, a Binomo reúne mais de 1 milhão de usuários e atrai cada vez mais pessoas em busca de oportunidades em trading

Com painéis intuitivos e uma equipe de treinamento própria, a Binomo reúne mais de 1 milhão de usuários e atrai cada vez mais pessoas em busca de oportunidades em trading. Nos últimos anos, as plataformas de negociação online geraram um crescimento mundial de pequenos investidores, permitindo que qualquer pessoa invista em ativos financeiros internacionais sem sair de casa. A grande preocupação dos especialistas é que muitos desses “novatos” recorrem aos investimentos de maior risco, sem o devido conhecimento e apoio necessário de uma empresa especializada.

Em entrevista a uma rádio americana, Sarah Pritchard, diretora executiva de mercados da FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido), afirmou que “quase metade dos que investem sem aconselhamento financeiro não se dão conta que podem perder dinheiro”. Para ajudar a investir com segurança e ficar mais próximo da tão sonhada experiência em trade, a Binomo traz as principais dicas exclusivas para você, iniciante ou trader experiente. Confira!

1. CONHEÇA O SEU PERFIL DE INVESTIDOR

O perfil de investidor é a classificação atribuída para as pessoas que investem em plataformas. Ele é importante para que o usuário entenda o tipo de negociação que está disposto a assumir e quais as aplicações que mais se adaptam ao seu estilo. É importante que os traders planejem seus negócios, mantendo o seu Diário do Trader em dia, e definam o stop-loss de acordo com sua estratégia.

2. ESTUDE O MERCADO E CONHEÇA O AMBIENTE DE ATUAÇÃO

Antes de começar a investir, a Binomo disponibiliza recursos importantíssimos para você criar confiança e se preparar — assim a chance de obter transações de sucesso ficam ainda maiores. Ao acessar o site ou aplicativo da plataforma de negociação, você encontra disponível um vasto material de apoio, com aulas, treinamentos gratuitos e também muitas estratégias para traders experientes e iniciantes. Além disso, oferece uma conta demonstrativa com US$ 1.000 fictícios para você aprender a negociar sem risco.

3. INVISTA POUCO E RÁPIDO

Outro diferencial da plataforma é possibilitar que seus clientes comecem investindo pouco. O depósito mínimo é de US$ 10, enquanto o valor mínimo de uma negociação é de apenas US$ 1. Claro, depois de realizar as duas primeiras dicas que trouxemos aqui, assim você fica mais confiante na hora de investir. Outra importante dica é realizar negociações rápidas para não atrapalhar suas atividades principais do dia a dia. Por isso, a Binomo oferece negociações a partir de um minuto, de forma simples, rápida e fácil.

4. DIVERSIFIQUE O SEU INVESTIMENTO

E é claro, uma dica que todos os principais traders do mundo conhecem. Com a Binomo você não encontra restrições no número de negociações, ou seja, você pode abrir várias transações ao mesmo tempo e continuar negociando.

5. ESCOLHA UMA PLATAFORMA SEGURA E CONFIÁVEL

Esse momento de escolha é o principal para que você tenha ainda mais chances de alcançar bons resultados. As operações na Binomo estão disponíveis 24h por dia e são reguladas pela The Financial Comission (Comissão Financeira Internacional), que assegura aos clientes vítimas de fraude um seguro de até 20 mil libras esterlinas. Além disso, você conta com a facilidade de retiradas convenientes em até três dias úteis.

AGORA FICOU MAIS FÁCIL, NÃO É?

Investir será mais produtivo – desde que você tenha especialistas que direcionam o caminho mais seguro e ensinam como atuar no mercado financeiro. Por isso, a Binomo é expert no assunto e está pronta para atender suas necessidades. Acesse agora mesmo o site ou baixe o aplicativo da maior plataforma de negociação online do Brasil, faça sua conta demo gratuita, acompanhe as aulas e treinamentos e tenha a chance de conquistar sua renda extra. Importante: antes de negociar na plataforma, o cliente precisa analisar suas capacidades financeiras.