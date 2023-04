Confiança de empresários do Japão atinge pior nível em mais de dois anos com desaceleração global

Pesquisa do Banco Central do país divulgada nesta segunda-feira mostra que este foi o quinto trimestre consecutivo de queda no sentimento empresarial

Banco de imagens/Pexels Sentimento empresarial do Japão cai, mas expectativas para setor de serviços e turismo cresce



O sentimento empresarial do Japão piorou entre janeiro e março de 2023, atingindo o pior nível em mais de dois anos. É o que aponta a pesquisa Tankan, do banco central do país, divulgada nesta segunda-feira, 3, enquanto a desaceleração do crescimento global também piora as perspectivas para a economia dependente de exportações. O humor do setor de serviços, por outro lado, se recuperou à medida que acontecia a flexibilização dos controles de fronteira e o fim das restrições do Covid-19, bem como aumentaram as esperanças de uma recuperação no turismo e no consumo. O principal índice que mede o sentimento dos grandes fabricantes caiu mais 1 ponto em março, de mais 7 pontos em dezembro, mostraram dados do Banco do Japão. Foi o quinto trimestre consecutivo de deterioração da confiança e o pior nível atingido desde dezembro de 2020.

*Com informações da Reuters