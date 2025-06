Com alta da Selic a 15%, juros devem estabilizar até o final do ano, aponta Focus

Média das projeções ainda sugere espaço para um corte da taxa até o fim deste ano

FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Média das 100 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis indica que os juros vão chegar ao fim de 2025 em 14,8575%



O aumento de 0,25 ponto porcentual na Selic e a comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom) da quarta-feira (18) levaram a mediana do relatório Focus do Banco Central a indicar estabilidade dos juros até o fim de 2025. No entanto, a média das projeções ainda sugere espaço para um corte da taxa até o fim deste ano. A média das 100 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis indica que os juros vão chegar ao fim de 2025 em 14,8575% – mais próximos de 14,75% do que da mediana, de 15%. Isso sugere que a distribuição das expectativas é assimétrica para baixo – ou, em outras palavras, que há um viés negativo na projeção. Na última quarta-feira, o Copom aumentou os juros a 15% e indicou a intenção de manter a taxa básica neste nível por um período “bastante prolongado”. No comunicado, o Comitê ressaltou que continuará “vigilante” e que não hesitará em aumentar a Selic novamente, caso julgue apropriado.

Na terça-feira (24), o BC vai publicar a ata do Copom. Economistas do mercado aguardam, no documento, detalhes sobre o período “bastante prolongado” de juros parados. Na quinta-feira, 26, o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre traz estimativas revisadas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o hiato do produto e a trajetória da inflação trimestre a trimestre. Na última pesquisa Projeções Broadcast, feita após o Copom, 40 de 47 instituições consultadas, ou 85%, previam manutenção da Selic em 15% até o fim de 2025. Outras sete, ou 15%, esperavam um corte ainda este ano. Outro ponto de destaque é a diferença entre o nível atual dos juros e o piso e o teto do Focus. A maior projeção dos últimos cinco dias úteis sugere Selic em 15,25% no fim deste ano, apenas 0,25 ponto porcentual acima do patamar corrente. A menor aponta para 13,50%, 1,50 ponto abaixo do nível atual.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula