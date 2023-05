Com dívidas de R$ 11 bilhões, Light entra com pedido de recuperação judicial

Em nota, a empresa afirmou que está buscando alternativas para quitação dos valores e garantiu que o fornecimento de energia, bem como pagamento de funcionários, não será afetado pela decisão

Reprodução/Facebook/LIght Grupo é responsável por gerar, distribuir e comercializar energia em diversas cidades no Rio de Janeiro



A Light S.A., controladora do Grupo Light, entrou com pedido de recuperação judicial com uma dívida estimada em R$ 11 bilhões. O grupo é responsável por gerar, distribuir e comercializar energia. O pedido foi protocolado na 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e tem caráter de urgência. Isso porque, segundo a empresa, “os desafios oriundos da atual situação econômico-financeira da Companhia e algumas de suas subsidiárias se mantêm e vêm se agravando”. A empresa diz que está avaliando alternativas e que vem “empreendendo esforços” para sanar suas obrigações financeiras, contando com a consultoria de assessores financeiros para isso. “A companhia entende que com a medida está protegendo as concessões de geração e distribuição e garantindo a manutenção da qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro até que seja possível reequacionar seu endividamento”, diz a nota, que ainda garante que o pedido não terá impacto no fornecimento de energia e nem no pagamento de “fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores, impostos e demais obrigações setoriais”. No Rio de Janeiro, a Light atende a capital e mais de 30 municípios. Em abril, a empresa obteve uma vitória na Justiça e conseguiu a suspensão por 60 dias das dívidas para tentar acordos com seus credores.