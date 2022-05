Honda inaugura uma nova fase da marca no Brasil com o New City Hatchback

Maior, mais espaçoso e com nova motorização, este é o primeiro modelo da montadora a trazer a tecnologia Honda Sensing embarcada

Honda faz sua estreia no segmento de hatch com o lançamento do New City Hatchback



A quinta geração do City representa uma renovação completa do modelo. Mais do que apresentar o novo sedã, a Honda faz sua estreia no segmento de hatch com o lançamento do New City Hatchback. O New City e o New City Hatchback elevam os padrões de seus respectivos segmentos sob vários aspectos: dimensões, espaço, versatilidade, qualidade de acabamento, desempenho aliado à eficiência de consumo, tecnologia e segurança. Equipados com um novo motor e uma versão otimizada do já consagrado câmbio CVT, os modelos são a tradução perfeita da eficiência, com um desempenho empolgante, dinâmica refinada e baixo nível de consumo de combustível.

Design refinado e versatilidade no aproveitamento do espaço interno

A presença marcante do New City se dá pela carroceria longa, larga e baixa, tanto no sedã como no hatchback. O design é valorizado pelos vincos definidos, os faróis e lanternas em LED e o layout de aspecto high-tech, que entregam uma perfeita integração à carroceria. Em ambos os modelos, na versão Touring, os faróis são full LED (com luzes indicadoras de direção, faróis baixo e alto, DRL e faróis de neblina em LED). As demais versões contam com DRL de LED e bloco óptico principal com projetor. As lanternas são as mesmas em todas as versões, com LED nas luzes de posição e de freio.

As rodas são de liga leve, com aro de 16 polegadas, em todas as versões. Elas mesclam acabamento frontal diamantado e detalhes na cor preta. O New City e o New City Hatchback também são as novas referências de espaço a bordo. Até mesmo pessoas de elevada estatura viajam confortavelmente no banco traseiro, ainda que, na dianteira, também estejam dois adultos altos. Os bancos dianteiros têm encosto mais fino e correm em trilhos mais espaçados entre si: tudo para ampliar a oferta de espaço na região dos joelhos e dos pés de quem viaja atrás.

Com muita versatilidade e um espaço interno inigualável, o New City Hatchback traz o consagrado Magic Seat, exclusivo sistema de modularidade interna da Honda, com quatro modos de utilização (Utility, Long, Tall e Refresh), que permite acomodar objetos de diferentes dimensões.

Refinamento, conforto e alto nível de equipamentos

O interior do New City também merece destaque pela elevada sofisticação dos materiais e alta qualidade de acabamento e montagem. Todos os pontos de contato com motorista e passageiros têm superfície soft touch, extremamente agradável ao toque. Em todas as versões, os modelos são equipados com um painel amplo, com visual moderno, esportivo e de fácil visualização das informações. O conforto e a ergonomia foram priorizados no New City. Os modelos possuem um novo sistema de estabilização corporal, uma nova tecnologia antifadiga adotada nos bancos para melhorar o suporte do corpo, evitando o esforço constante para a retomada do posicionamento ideal, que é justamente o que traz a sensação de cansaço.

Tecnologia atuando de modo pró ativa para segurança e conforto

Todas as versões do New City Sedan (EX, EXL e Touring) e do do New City Hatchback (EXL e Touring) trazem botão de partida do motor, sistema de destravamento por proximidade da chave (Smart Entry), ar-condicionado digital, nova central multimídia touchscreen de 8 polegadas com Android Auto, Apple CarPlay sem fio e câmera de ré multivisão. A partir da versão EXL, estão disponíveis também sensores de estacionamento traseiros, bancos revestidos em couro, painel digital TFT de 7 polegadas multiconfigurável, ar-condicionado digital e automático e função de travamento das portas por aproximação da chave. A versão Touring conta ainda com sensores de estacionamento dianteiros.

Novo motor: alto desempenho, baixo consumo

O New City vem equipado com um motor inédito. Todo em alumínio, o quatro-cilindros aspirado é 1.5 litro 16V DI DOHC i-VTEC — injeção direta de combustível e dois comandos de válvulas no cabeçote —, um para as oito válvulas de escape e outro para as oito de admissão. Este sistema de admissão reúne soluções de alta tecnologia da Honda. O sistema de injeção direta de combustível nas câmaras e combustão amplia ainda mais a superioridade técnica do 1.5 DI DOHC i-VTEC, e sua aplicação no New City é uma exclusividade do Brasil — nos demais mercados, a injeção de gasolina é feita nos dutos do coletor de admissão. A adoção do sistema de injeção direta permite maior taxa de compressão e maior otimização da queima da mistura ar/combustível. Isso resulta em muito mais eficiência e potência. A potência máxima é de 126 cavalos a 6.200 rpm, tanto com etanol como com gasolina. Com este último combustível, aliás, o New City tem a maior potência do segmento, superando, inclusive, os modelos equipados com motor turbo.

Quando o assunto é consumo de combustível, o New City merece destaque especial. De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), a versão sedã tem consumo na cidade de 9,2/13,1 km/l (etanol/gasolina), e na estrada, de 10,5/15,2 km/l. Já o New City Hatchback registrou 9,1/13,3 e 10,5/14,8 km/l, respectivamente. Com tais números, ambos obtiveram classificação A no PBE, dentro de suas categorias.

O câmbio CVT, de relação continuamente variável, recebeu mudanças. Já consagrado pela confiabilidade, robustez e eficiência, ele segue com simulação de sete marchas por meio de paddle shifts no volante. São duas novidades: o Step-Shift e o EDDB (Early Down-Shift During Braking). O primeiro atua sob condução esportiva. Com o acelerador pisado a fundo (kick-down), a central de gerenciamento eletrônico do CVT coordena as trocas nos pontos fixos das marchas, acentuando exatamente a sensação da mudança e, consequentemente, de esportividade. Já o EDDB se apresenta em situações de descida. Ao notar que o motorista está pisando no freio para conter o ganho de velocidade por conta da inclinação, assume uma relação que resulta em maior aplicação de freio-motor. A ação do EDDB é automática e amplia a segurança sem afetar o consumo.

Segurança

Segurança é um dos pilares da Honda. E essa preocupação é evidente no New City, que passa a contar com o Honda Sensing, um pacote de tecnologias de assistência ao motorista. Baseado nas imagens captadas por uma câmera de visão ampla e de longa distância, instalada no parte central e superior do para-brisa, o Honda SENSING no New City terá cinco funções:

ACC (Controle de cruzeiro adaptativo) – Auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente;

CMBS (Sistema de frenagem para mitigação de colisão) – Aciona o freio ao detectar uma possível colisão frontal, com o objetivo de mitigar acidentes. Ele é capaz de detectar e identificar pedestres e veículos que estejam no mesmo sentido ou no oposto;

LKAS (Sistema de assistência de permanência em faixa) – Detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação;

RDM (Sistema para mitigação de evasão de pista) – Detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar acidentes;

AHB (Ajuste automático de farol) – Comutação noturna automática dos fachos baixo e alto dos faróis, de acordo com a situação.

Além do Honda SENSING (disponível na versão Touring), o New City traz ainda diversos outros dispositivos de segurança em todas as versões, dentre os quais se destacam: assistente de estabilidade e tração (VSA), assistente de partida em rampa (HSA), sistema de luzes de emergência (ESS), seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), estrutura de deformação progressiva ACE, sistema Isofix para fixação de assentos infantis, alerta de baixa pressão dos pneus, câmera de ré multivisão, entre outros. O LaneWatch, assistente para redução de ponto cego, por meio de uma câmera localizada no espelho retrovisor do lado do passageiro, está disponível nas versões EXL e Touring do sedã e na versão Touring do Hatchback.

Versões e cores

O New City sedã será oferecido em três versões (EX, EXL e Touring) e o New City Hatchback em duas versões (EXL e Touring). A paleta de cores é variada em ambos os modelos. O New City sedã terá seis opções: branco tafetá (pintura sólida); azul cósmico, prata platinum e cinza barium (metálicas); e branco topázio e preto cristal (perolizadas). Exclusivamente na versão Touring, nas cores branco topázio, cinza barium e azul cósmico, o interior será de couro claro. Para as demais cores, o couro será preto.

O New City Hatchback chega com uma paleta ainda maior, com oito cores. Em relação ao sedã, difere apenas pela oferta de mais duas tinturas perolizadas: vermelho mercúrio e a inédita cinza grafeno, que será aplicada pela primeira vez no Brasil. Para todas as cores, o interior será preto. A garantia do New City é de três anos, sem limite de quilometragem.

