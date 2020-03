Com tombo do petróleo, dólar dispara e chega em R$ 4,78

JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO Na manhã desta segunda, às 9h13, a moeda americana teve alta de 3,30% e bateu R$ 4,7886



O dólar comercial abriu em alta nesta segunda-feira (9) conforme as previsões do mercado. Além da tensão pelo avanço do coronavírus, o tombo nos preços do petróleo após fracassos nas negociações entre a Opep e a Rússia influencia a cotação.

O Banco Central anunciou um novo leilão com oferta de até US$ 3 bilhões — e cancelou o que previa anuncio de vendas de até US$ 1 bilhões que estava previsto desde sexta-feira (6). O BC tomou a decisão após a venda de US$ 5 bilhões em swaps não terem impedido o dólar de bater recordes em meio à desconfiança do mercado.

Na manhã desta segunda, às 9h13, a moeda americana teve alta de 3,30% e bateu R$ 4,7886. Até o momento, a máxima registrada foi de R$ 4,7906.

No ano, o dólar norte-americano já subiu 15,57%. Na semana passada, a alta acumulada foi de 3,42%. Na última sexta-feira (6), a moeda teve um alívio após 12 altas seguidas — queda de 0,36% e cotação de R$ 4,6343.