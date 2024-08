Comissão do Senado aprova projeto que isenta pagamento de FGTS e INSS para trabalhadores aposentados

Proposta foi aprovada de forma simbólica com o voto contrário do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que considera a isenção prejudicial para a Previdência

Geraldo Magela/Agência Senado Proposta ainda deve ser votada no plenário do Senado



Nesta terça-feira (6), foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado um projeto de lei que isenta trabalhadores que já são aposentados do desconto do FGTS e da contribuição do INSS. Apesar de divulgado hoje, o texto ainda segue para o plenário do Senado. Segundo Jaques Wagner (PT-BA), que aprovou de forma simbólica a proposta, medida pode ser prejudicial para a Previdência e gerar impactos no equilíbrio das contas públicas. “É evidente que eu tenho que encaminhar contra, mas por conta das contas públicas, em nome do governo, porque, repito, eu sei que a pessoa já está aposentada e não fará jus a uma nova aposentadoria, mas, na medida em que ela senta no lugar de alguém que não estaria aposentado ou não está, evidentemente seria menos uma contribuição, e haverá mais problema para a Previdência”, disse.

