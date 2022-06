Compra de ações da Eletrobras com recursos do FGTS começa nesta sexta

Compra de ações faz parte do processo de privatização da estatal, aprovado pelo TCU em maio deste ano; valor mínimo é de R$ 200 por trabalhador

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Reservas poderão ser feitas até a próxima quarta-feira, 8



Os trabalhadores de qualquer setor que possuam recursos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) podem usar até 50% do valor para adquirir ações da Eletrobrás. A compra de ações faz parte do processo de privatização da empresa, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no último dia 18. As reservas de saldo poderão ser realizadas entre hoje, 3, e a próxima quarta-feira, 8, sendo que o valor mínimo para realizar a transação é de R$ 200 por trabalhador. Desde sexta-feira, os trabalhadores com contas vinculadas ao FGTS podiam simular o saldo para aplicação. Além da Eletrobras, o governo pretende privatizar os Correios até o fim de 2022.