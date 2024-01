Confiança da Construção cai pela 4ª vez consecutiva e recua 0,2 ponto em janeiro

Em médias móveis trimestrais, porém, o ICST teve alta de 0,2 ponto nesta leitura, aponta dados da Fundação Getulio Vargas

Nas aberturas do indicador em janeiro, houve queda de 1,0 ponto no Índice de Expectativas (IE-CST), a 97,2 pontos



O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 0,2 ponto em janeiro, para 95,8 pontos. Esse foi o quarto recuo seguido do indicador. Em médias móveis trimestrais, porém, o ICST teve alta de 0,2 ponto nesta leitura. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 26, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). “A relativa estabilidade da confiança em janeiro reflete uma correção das expectativas. As empresas de infraestrutura ficaram menos otimistas. Em contraposição, a confiança das empresas de Edificações Residenciais avançou impulsionada especialmente pelas perspectivas com a demanda”, explica a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo, em nota.

Nas aberturas do indicador em janeiro, houve queda de 1,0 ponto no Índice de Expectativas (IE-CST), a 97,2 pontos. O movimento foi puxado pela queda de 3,3 pontos no indicador de demanda prevista para os próximos três meses, para 97,6 pontos, menor nível desde junho do ano passado. Já o indicador de tendência dos negócios para os próximos seis meses subiu 1,3 ponto, para 96,8 pontos. Em janeiro, também houve avanço no o Índice de Situação Atual (ISA-CST) avançou 0,7 ponto, a 94,7 pontos, segundo a FGV. O indicador que mede a situação atual dos negócios subiu 2,0 pontos, a 94,4 pontos, enquanto, o indicador do volume de carteira de contratos recuou 0,6 ponto, a 94,9 pontos.

