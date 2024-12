Confira 10 presentes para fazer bonito no Natal ou amigo secreto

Site da Jovem Pan preparou seleção com dicas especiais

Freepik Segundo a CNC, Natal deve movimentar R$ 69,75 bilhões em vendas



Dezembro chegou, e com ele a expectativa das compras. O cenário é promissor. De acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Natal deve movimentar R$ 69,75 bilhões em vendas, o que representa um aumento de 1,3% no faturamento do varejo este ano. “O aumento reflete fatores como o controle da inflação, que manteve o poder de compra das famílias, e a maior oferta de crédito, ainda que sob juros elevados. Além disso, a recuperação gradual da renda, impulsionada pela criação de empregos formais e reajustes salariais em setores estratégicos, também contribui para o cenário otimista, aumentando o poder de compra da população”, comenta Fabio Ongaro, economista e CEO da Energy Group.

O especialista ainda dá dicas para que você não fique no vermelho ao se empolgar no fim do ano. “Para evitar dívidas longas, estabeleça quanto quer gastar, respeitando o limite para não comprometer as despesas essenciais. Criar uma lista de presentes é uma boa tática para não extrapolar. Também prefira pagamentos à vista sempre que possível ou use o cartão de crédito com responsabilidade e controle. Isso evitará acúmulo de dívida e um problema futuro”, sugere.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Se você ainda não fez suas compras, o portal da Jovem Pan fez a lição de casa: selecionamos dez opções de presentes para que você surpreenda em casa ou fora dela, que podem ser adquiridos em lojas ou online. Tem pra todos os bolsos e gostos.

Óculos de leitura que é quase uma joia

A Loupe-Loupe é uma grife de óculos para leitura com edições limitadas feitas à mão no Brasil. A armação 100% em acetato de celulose italiano traz lentes anti-reflexo +2,00 com UV protection. O modelo Club custa R$ 1.880, e as lentes podem ser substituídas pelo grau e na ótica de sua preferência, se assim desejar. São vários estilos de armação que emprestam glamour na hora da leitura. A Gift Box contém flanela de microfibra, spray de limpeza, mini ferramenta de precisão, envelope de veludo para bolsas e bolsos, envelope bolha prateado 100% reciclado para transportar todos os itens inclusos com praticidade.

Saiba mais: @loupeloupestore

Chocolates e enfeites de Natal sem adição de açúcares

A Goldko, marca referência em indulgência saudável com chocolates e marshmallows, sem adição de açúcares, apresenta novidades exclusivas para o Natal. Os produtos em edição limitada são três enfeites para árvore de Natal recheados com bombons sortidos de sabores especiais, fabricados somente para o Natal; um calendário do Advento, também com bombons especiais; e a Musa, que ganha uma edição única no pack com seis, disponível nas versões ao leite e vegana. Itens perfeitos para presentear e enfeitar a árvore disponíveis em todas as lojas físicas. Enfeite Sino com seis bombons: R$ 54,90; calendário do Advento com 25 bombons: R$ 159,90.

Saiba mais: @goldko

Anel tecnológico para controle da saúde e do sono

O Galaxy Ring é um novo dispositivo focado em saúde, com monitoramento do sono e integração com o Ecossistema Galaxy da Samsung. O anel inteligente representa um avanço significativo na tecnologia wearable, destacando-se como uma ferramenta para monitorar a saúde e o bem-estar de forma confortável e discreta. Equipado com tecnologia de inteligência artificial avançada, o anel monitora sinais vitais e do descanso e os traduz em análises com sugestões valiosas para melhorar a qualidade do sono e o equilíbrio pessoal. Um exemplo de análise fornecida pelo equipamento é a pontuação do sono, que se baseia em duração, profundidade e continuidade do sono, abrangendo os diversos ciclos, desde o sono leve até o profundo e a fase REM, por R$ 3.499.

Saiba mais: @samsungbrasil

Look perfeito que faz a diferença para usar e presentear

Impressionar o parceiro, pai ou um amigo parece ser mais difícil, porém, com a Sidewalk, essa missão é possível. Destaque para a Sandália Fivela: Anatômica em couro, que permite ajuste ao pé com fivelas em metal e palmilha em couro e promove maior durabilidade e conforto por R$ 339,90. Para combinar, que tal uma Polo Clássica de Malha Piquet 100% algodão, com detalhe de dois relevos na gola? Ela sai por R$ 169,90 e está disponível em várias cores. A coleção ainda traz tênis, bermudas, bags, camisetas e muitas outras novidades. Ah, tem opções para elas também e são imperdíveis, viu?

Saiba mais: @sidewalk_oficial

Spa inesquecível para alguém especial

O Eliá Spa apresenta duas opções exclusivas para quem deseja relaxar neste fim de ano: a Experiência Bem-Estar a R$ 785, com três horas e 20 minutos de duração, e a Experiência Paz a R$ 599, com duas horas e 20 minutos. A primeira é ideal para uma imersão completa de relaxamento, incluindo escalda-pés com óleos essenciais, massagem sensorial com velas aquecidas, reflexologia podal express e um tratamento facial com vitamina C. Já a Experiência Paz é perfeita para quem busca reconexão em meio à correria, oferecendo escalda-pés com flores, massagem Ayurvédica terapêutica e um banho de imersão com óleos essenciais.

Saiba mais: @eliaspabrasil

Peça de grife para fashionistas de plantão

A Maison Spa é uma grife para mulheres de curvas que veste, com bom-gosto, clientes na numeração mais ampla. As três lojas em São Paulo apresentam a nova coleção que traz peças como a Lesie Turquesa com decote V, com Nartingale bordado eletrônico e caimento perfeito, no mais puro algodão, para dias quentes. “Temos opções de vestidos a jeans que prezam pelo conforto e elegância, ao mesmo tempo, com estampas e modelagens exclusivas de minhas referências na moda italiana”, comenta a estilista Carla Folloni. A peça azul da foto custa R$ 1980, e a marca ainda traz conjuntos e também um diferencial de moda festa exclusivo, nos manequins 42 ao 56.

Saiba mais: @_maisonspa

Aplicação de toxina botulínica para estética facial com especialista

Que tal fazer sua parceira, mãe ou tia mais felizes com uma “simples” consulta? Toda mulher vaidosa ama e faz aplicação de toxina botulínica para harmonização facial. “Utilizamos esse recurso tanto para fins estéticos quanto para melhora da dor no bruxismo, por exemplo, com muito sucesso e segurança, em três regiões distintas do rosto”, explica o Dr. Gabriel Campolongo, PhD e mestre em cirurgia bucomaxilofacial, tratamento da disfunção da ATM, cirurgia ortognática e estética facial. O especialista é o profissional que realiza o atendimento e as vagas são limitadas, com horário agendado. A partir de R$ 1200 para estética (conforme avaliação) e R$ 1.900 para bruxismo.

Saiba mais: @drgabrielcampolongo

Óculos de Sol estiloso para ele ou para ela: acerto puro

A Óptica Center oferece diversas opções de óculos estilosos de Sol e grau, conforme a necessidade do cliente. Aliás, a equipe deles é expert em auxiliar na escolha da melhor armação e das lentes mais indicadas para cada atividade e propósito. Para que seu presente faça sucesso, a rede de lojas destaca duas opções de solares que estão entre os queridinhos do momento. Óculos preto masculino, da Marca RCP com armação em acetato com lentes UV por R$ 799. E o óculos de sol feminino marrom da marca Salvatory, em acetato italiano com lentes UV, por R$ 899. Ambos com garantia de seis meses na armação e três meses nas lentes.

Saiba mais: @_opticacenter

Livros para todos os gostos e da melhor forma

A Editora Leader lança a promoção de desconto de 30% na compra de livros para dar de presente no fim de ano, sendo que todo processo é online, fácil, rápido e intuitivo. Você entra no site da editora e escolhe os produtos de acordo com o perfil da pessoa que será presenteada. “Temos livros da Série Mulheres com temas de diversas profissões, assim você pode homenagear sua mãe, irmã ou parceira, temos ainda jogos terapêuticos para toda família, além de títulos exclusivos como planners integrativos emocionais e empresariais, ou seja, tem opções para todos os gostos e bolsos”, informa Andreia Roma, CEO da editora. Com títulos a partir de R$ 69,90 você presenteia com classe e garante informação e entretenimento a quem ama.

Saiba mais: @editoraleader

Headset Gamer de última geração para jogos e PC

Desenvolvido para oferecer uma experiência completa em headset para consoles, o ASTRO A50 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset + Base Station da Logitech custa R$ 2609 e apresenta inovações em áudio e conectividade. A nova tecnologia PLAYSYNC permite conectividade fácil e alternância entre XBOX, PS5 e PC via um único botão. Além disso, o de áudio PRO-G Graphene permite alto desempenho em jogos e tecnologia sem fio LIGHTSPEED de 24 bits para desempenho de nível profissional no console, otimizando e ajustando a experiência de áudio individualmente. O equipamento ainda apresenta peças que incluem no mínimo 35% de conteúdo reciclado pós-consumo, embalagem de papel de florestas certificadas pelo FSC e certificado como Carbono Neutro.

Saiba mais: @logitechgbr