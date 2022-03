Confira calendário e regras para saques de até R$ 1.000 do FGTS

Valores ficarão disponíveis a partir de datas determinadas pelo aniversário do trabalhador, e começam a ser pagos em abril

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/04/2020 Trabalhador poderá retirar até R$ 1 mil em nova rodada de saques do FGTS



O governo federal anunciou nesta quinta, 17, que trabalhadores com carteira assinada poderão sacar até R$ 1.000 do dinheiro que têm guardado em suas contas no FGTS. A medida foi tomada como uma forma de estimular o crescimento econômico em meio a um forte aumento de juros nos últimos meses, e foi adotada em meio a outras como a antecipação do 13º salário para aposentados. Cerca de 40 milhões de brasileiros poderão resgatar o dinheiro e o governo estima que até R$ 30 bilhões podem ser movimentados se todos os que têm direito decidirem usar. Veja como consultar o saldo e solicitar os pagamentos.

O valor de R$ 1.000 é o máximo possível – quem tiver menos, poderá tirar até o que tem de saldo. Os pagamentos serão feitos por meio do aplicativo Caixa Tem, e a partir dele será possível transferir para outra conta corrente ou poupança, ou realizar pagamentos. As quantias ficarão disponíveis automaticamente nas datas previstas no calendário no fim da matéria e poderão ser sacadas até 15 de dezembro de 2022. O que não for resgatado será recolhido para conta do trabalhador, com correção. Confira o cronograma, que leva em conta o mês de nascimento do indivíduo.