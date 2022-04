Confira os números do concurso 2474 da Mega-Sena; prêmio é de 8,3 milhões

Premiação está acumulada desde quarta-feira, 20; dezenas da quina também foram divulgadas

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena



A Caixa Econômica Federal sorteou os números do concurso do 2474 da Mega-Sena neste sábado, 23. As dezenas sorteadas foram: 22-30-38-39-49-56. O prêmio está acumulado em 8,3 milhões, já que no último sorteio, realizado na quarta-feira, não teve nenhum ganhador. Os números do concurso 5835 da Quina também foram sorteados. 01 – 03 – 10 – 21 – 35, foram os números sorteados. Ambos os sorteios foram realizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Para fazer uma aposta, é necessário desembolsar um valor mínimo de R$ 4,50, por seis números, e, caso tenha interesse, máximo de R$ 22.522,50, para o máximo permitido de 15 números.