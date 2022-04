Confira os produtos importados que mais subiram em 12 meses

Combustíveis puxam a lista em meio à volatilidade do mercado por causa da guerra na Ucrânia; cesta de itens ainda conta com eletrodomésticos, carros e alimentos

CLEMENT MAHOUDEAU / AFP - 23/07/2020 Carros armazenados em terminal do porto de Fos-Sur-Mer, em Marselha, no sul da França



O encarecimento de produtos importados faz parte da pressão que levou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) — o indicador oficial da inflação brasileira —, ao patamar de 11,3% em 12 meses encerrados em março. Com o grau de globalização atual, são poucos os produtos que não entram na lista dos que podem ser adquiridos de lá de fora. Entre os itens da cesta que mais impactam o cotidiano, destaque para o avanço de 27,9% dos combustíveis. O principal vetor de alta é a volatilidade no preço do barril do petróleo em meio às incertezas geradas pela guerra na Ucrânia, que chegou a levar a cotação para próximo de US$ 140, o maior valor desde 2008. O movimento, porém, já era observado desde o ano passado com a retomada das economias no pós-pandemia. A alta dos combustíveis explica parte do encarecimento dos alimentos e bebidas, já que a maior parte da produção é transportada em rodovias. Os artigos de residência também são destaques pelo encarecimento de 20,4% de aparelhos eletrônicos, pressionados pelos aumentos dos custos de produção devido à falta de componentes no exterior. A escassez é resultado da paralisação dos parques fabris, principalmente na China, por causa das medidas de restrições impostas para frear a disseminação da Covid-19.

Confira abaixo os produtos que mais tiveram impactos na cesta de itens importados



Variação de preços acumulada em 12 meses, até março, em %