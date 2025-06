Congresso apoia ampliação de relações entre países do Sul Global em Fórum do Brics em Brasília

Evento contou com a presença de delegações de 15 países membros do Brics, como Rússia, China, Índia e África do Sul

Lula Marques/Agência Brasil Representantes do Congresso Nacional se reuniram em Brasília para a abertura do 11º Fórum Parlamentar do Brics



Representantes do Congresso Nacional se reuniram em Brasília para a abertura do 11º Fórum Parlamentar do Brics, onde enfatizaram a importância de fortalecer as relações entre as nações do Sul Global. O evento contou com a presença de delegações de 15 países membros do Brics, como Rússia, China, Índia e África do Sul, e abordou questões relevantes, incluindo saúde global, regulação da inteligência artificial e desenvolvimento sustentável. Durante o fórum, os parlamentares brasileiros ressaltaram a necessidade de reformar organismos internacionais, buscando uma maior inclusão de países da África, Ásia e América Latina. Além disso, defenderam a adoção de moedas locais nas transações comerciais entre as nações, com o objetivo de facilitar o comércio e os investimentos entre os países do Sul Global.

Hugo Motta, presidente da Câmara, destacou a relevância do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) como um impulsionador de investimentos sustentáveis, enfatizando a importância de promover um fluxo comercial mais robusto entre as nações emergentes. Ele acredita que essa cooperação pode trazer benefícios significativos para todos os envolvidos. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também se manifestou, afirmando que o Fórum deve servir para fortalecer a colaboração entre os países membros e seus parceiros. Ele ressaltou a diversidade presente no grupo e a necessidade de buscar justiça social e um desenvolvimento sustentável que beneficie a todos.

Os parlamentares aproveitaram a oportunidade para criticar a atuação do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, defendendo a soberania do Brasil e a importância de estabelecer parcerias baseadas na honestidade, em vez de seguir uma política unilateral. A estrutura da ONU também foi mencionada, com a necessidade de uma reforma que reflita a nova dinâmica geopolítica global. O Brics, que começou com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passou por uma expansão recente, incluindo novos membros permanentes como Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Indonésia, além de nove países parceiros.

