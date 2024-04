Conselho da Petrobras decide liberar metade dos dividendos extraordinários retidos

Autorização para distribuir 50% do valor aos acionistas foi confirmada pelo presidente Lula e será submetida à aprovação em Assembleia Geral, marcada para 25 de abril

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em março, o conselho da Petrobras havia decidido reter integralmente o pagamento dos dividendos extraordinários, contrariando a posição da diretoria liderada por Jean Paul Prates, que defendia a distribuição de metade do valor



O Conselho de Administração da Petrobras decidiu liberar metade dos dividendos extraordinários que estavam retidos, em reunião realizada na sexta-feira (19). A autorização para distribuir 50% do valor aos acionistas foi confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta de pagamento dos 50% restantes ainda será submetida à aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), agendada para o dia 25 de abril. Caso seja aprovada, a Petrobras irá distribuir cerca de R$ 22 bilhões ao mercado, sendo aproximadamente R$ 6 bilhões destinados à União, que é a acionista majoritária da empresa.

Em março, o conselho da Petrobras havia decidido reter integralmente o pagamento dos dividendos extraordinários, contrariando a posição da diretoria liderada por Jean Paul Prates, que defendia a distribuição de metade do valor. No entanto, o governo determinou que todo o dividendo extraordinário fosse mantido no fundo de reserva. A disputa em torno da retenção dos dividendos extras gerou uma crise na Petrobras, levando Prates a enfrentar pressões no Palácio do Planalto. Após a intervenção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Prates conseguiu manter-se no comando da estatal, evitando a substituição por outro nome cogitado.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA