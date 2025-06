Contas públicas apresentam déficit de R$ 33,7 bilhões em maio

Resultado foi impulsionado por um aumento de 4,7% nas receitas líquidas federais, enquanto as despesas totais diminuíram em 7,6%

FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO No acumulado de 2025, o setor público brasileiro contabiliza um superávit primário de R$ 69,121 bilhões



As contas públicas do Brasil apresentaram um déficit primário de R$ 33,740 bilhões em maio, mostrando uma melhora significativa em comparação ao débito de R$ 63,895 bilhões registrado no mesmo mês do ano anterior. Esse resultado foi impulsionado por um aumento de 4,7% nas receitas líquidas federais, enquanto as despesas totais diminuíram em 7,6%.

No acumulado de 2025, o setor público brasileiro contabiliza um superávit primário de R$ 69,121 bilhões. Em uma análise mais ampla, o resultado dos últimos 12 meses é positivo em R$ 24,143 bilhões, o que representa 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB). Em contraste, o déficit primário de 2024 foi de R$ 47,553 bilhões, correspondendo a 0,4% do PIB.

O Governo Central, por sua vez, registrou um débito primário de R$ 37,351 bilhões em maio, uma redução em relação ao débito de R$ 60,778 bilhões do mesmo mês de 2024. Enquanto isso, os governos estaduais conseguiram um superávit de R$ 5,346 bilhões, ao passo que os municípios enfrentaram um débito de R$ 808 milhões.

Os gastos com juros também apresentaram um aumento, totalizando R$ 92,145 bilhões em maio, em comparação aos R$ 74,361 bilhões do mesmo mês do ano passado. O resultado nominal das contas públicas, que inclui esses gastos, foi um débito de R$ 125,885 bilhões, melhor do que o débito de R$ 138,256 bilhões registrado em maio de 2024.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A dívida líquida do setor público alcançou R$ 7,547 trilhões, representando 62% do PIB. Por outro lado, a dívida bruta do governo geral subiu para R$ 9,264 trilhões, o que equivale a 76,1% do PIB.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA