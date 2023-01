Contribuição do INSS sofre alteração a partir de fevereiro; descubra novo valor das parcelas

Montante foi ajustado a partir do aumento do salário mínimo, referência para o cálculo da quantia a ser pagas pelos contribuintes

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO INSS já publicou o calendário de pagamento da aposentadoria e demais benefícios



Com o reajuste dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 5,93%, as parcelas de contribuição a partir do mês de fevereiro irão mudar. Em janeiro, o valor continua o mesmo pois é referente ao salário de janeiro. Os contribuintes que recebem até um salário mínimo devem pagar 7,5% referente ao valor, que foi ajustado para R$ 1.302. Dessa forma, quem recebe até um salário mínimo irá pagar R$ 97,65. Já os demais deverão contribuir com percentuais de 9% a 14%, a depender da faixa de ganhos. As alíquotas são de 7,5% para aqueles que ganham até R$ 1.302,00; de 9% para quem ganha entre R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29; de 12% para os que ganham entre R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94; e de 14% para quem ganha de R$ 3.856,95 até R$ 7.507,29. O cálculo é feito de forma progressiva. Quem recebe R$ 1.500 deverá pagar 7,5% sobre R$ 1.302 mais 9% sobre o valor restante. O INSS já publicou o calendário de pagamento da aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros que contribuem o fundo. As datas são separadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social, que se encontra no cartão, e se dividem entre valores equivalentes até um salário mínimo e montantes superiores. O pagamento já levará em conta o reajuste do salário mínimo e beneficiará mais de 37 milhões de pessoas com direito aos benefícios.