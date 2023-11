Controladora de Starbucks e Subway entra com pedido de recuperação judicial

Por meio de comunicado, a SouthRock Capital afirma que a decisão foi tomada para proteger financeiramente suas operações no país e ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica

EFE A SouthRock Capital controla o Starbucks no Brasil



A SouthRock Capital, operadora de marcas como Starbucks, Subway e Eataly no Brasil entrou com pedido de recuperação judicial nesta terça-feira, 31. O processo, que corre em segredo de Justiça, está na 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo e abarca dívidas de R$ 1,8 bilhão. Por meio de comunicado, o fundo de investimentos declarou que a decisão foi tomada para proteger financeiramente algumas de suas operações no país e ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica. “Os ajustes incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente”, afirmou. A empresa ainda destacou que desafios econômicos resultantes da pandemia, a inflação e as taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas.

Segundo o fundo de investimentos, as marcas continuarão operando normalmente durante a fase de reestruturação. Fundada em 2015 pelo investidor americano Ken Pope, a SouthRock também é responsável pela operação e licenciamento da empresa de serviços de restaurantes Brazil Airport Restaurantes (BAR), voltada para estabelecimentos presentes em aeroportos. Em agosto do ano passado, a empresa comprou a filial brasileira do Eataly para expandir a marca no mercado nacional. Já o Starbucks do Brasil foi vendido para o fundo em 2018. Confira abaixo a coluna de Bruno Meyer, comentarista de business do Jornal da Manhã, sobre o tema.