Copom mantém taxa Selic em 15% ao ano em decisão unânime

Em nota, o Comitê do Banco Central diz que tem acompanhado ‘com particular atenção’ os anúncios referentes à imposição pelos Estados Unidos de tarifas comerciais ao Brasil’ em cenário de ‘maior incerteza’

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Copom indica, ainda, manutenção dos juros na próxima reunião



O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulgou nesta quarta-feira (30), decisão de manter a taxa básica de juros em 15,00% ao ano. A decisão do colegiado foi unânime. De setembro de 2024 até a reunião anterior, em junho, o BC aumentou a Selic em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.

O colegiado informou que, caso o cenário projetado se confirme, “antecipa-se uma continuidade na pausa do ciclo de alta de juros, com o objetivo de avaliar os efeitos acumulados do aperto monetário já implementado, cujos impactos ainda estão por se manifestar. Só então será possível verificar se o atual patamar da taxa de juros, mantido por um período suficientemente prolongado, será eficaz para garantir a convergência da inflação à meta”.

Sobre o ambiente internacional, o Comitê avaliou que o cenário está mais desfavorável e incerto, especialmente devido à conjuntura econômica e à condução das políticas fiscal e comercial dos Estados Unidos, além de seus potenciais desdobramentos. Já no cenário doméstico, o Copom destacou que os indicadores de atividade econômica têm mostrado, como esperado, uma desaceleração moderada no ritmo de crescimento, embora o mercado de trabalho ainda apresente sinais de vigor. “Nas divulgações mais recentes, tanto a inflação cheia quanto os núcleos de inflação permaneceram acima da meta estabelecida”, diz a nota.

Em relação às projeções, o Banco Central manteve a estimativa de inflação medida pelo IPCA para 2025 em 4,9% e para 2026 em 3,6%. Houve uma leve redução na previsão dos preços livres para 2025, que passou de 5,2% para 5,1%. Por outro lado, os preços administrados tiveram a projeção revista para cima: de 3,8% para 4,4% neste ano.

Para 2026, a estimativa dos preços livres no IPCA subiu de 3,4% para 3,5%, enquanto a dos administrados caiu de 4,1% para 4,0%. O Copom também divulgou a projeção para o primeiro trimestre de 2027: inflação geral (IPCA) de 3,4%, sendo 3,3% para os preços livres e 3,9% para os administrados.

Leia a íntegra do comunicado do Copom:

Copom mantém a taxa Selic em 15,00% a.a

O ambiente externo está mais adverso e incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos. Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica.

Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica tem apresentado, conforme esperado, certa moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação.

Publicado por Carol Santos