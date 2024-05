Copom reduz taxa Selic para 10,50% ao ano, um corte de 0,25 ponto percentual

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os diretores da instituição definiram o nível da Selic, após duas reuniões de análise de conjuntura; foram 5 votos a 4 pela queda

Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO O Copom vem reduzindo a Selic no mesmo ritmo, com 0,5 ponto percentual a cada encontro desde o início do ciclo de cortes



O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira (8) reduzir a Selic em 0,25 ponto percentual e a taxa passou de 10,75% para 10,50% ao ano. Este foi o sétimo corte seguido na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto de 2023. No início do ciclo de cortes, a Selic estava em 13,75% ao ano. Desde então, o comitê vinha reduzindo a Selic no mesmo ritmo, com 0,5 ponto percentual a cada encontro.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os oito diretores da instituição definiram o nível da Selic, após duas reuniões de análise de conjuntura (uma nesta manhã e outra à tarde). Foram 5 votos a 4 pela queda de 0,25 pp. A Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo BC para controlar a inflação no país.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Mesmo com a nova baixa, o Brasil segue em segundo lugar no ranking mundial dos juros reais (descontada a inflação à frente). Segundo levantamento do site MoneyYou com 40 economias, o Brasil passa a ter uma taxa de juros real de 6,54%, apenas atrás da Rússia (7,79%). Em terceiro, aparece o México (5,88%).

A média das 40 economias pesquisadas é de 0,12%. Até o Copom de março, o juro neutro brasileiro, que não estimula nem contrai a economia e, consequentemente, não acelera nem alivia a inflação brasileira, era estimado pelo BC em 4,5%, embora o mercado já considerasse uma taxa maior, de 5,0%.

*Com informações do Estadão Conteúdo