Coronavírus faz lucro do McDonald’s despencar, e rede vai fechar 200 restaurantes nos EUA

Divulgação McDonald's teve queda no lucro por causa do coronavírus



O McDonald’s anunciou nesta terça-feira (28) ter tido um lucro líquido de US$ 483,8 milhões (R$ 2,49 bilhões) no segundo trimestre, o que representa uma forte queda de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado mostra os duros efeitos da pandemia do novo coronavírus aos negócios da empresa. Além disso, a rede de fast food teve receita de US$ 3,761 bilhões no período, 30% a menos do que no mesmo trimestre em 2019.

Já as vendas nos restaurantes dos Estados Unidos caíram 8,7% no primeiro semestre, apesar de uma recuperação gradual desde abril, um mês em que as vendas foram quase 20% menores que no mesmo mês de 2019. A empresa foi ainda mais atingida nas vendas internacionais, com uma queda de 41,4% no trimestre, depois de um fatídico abril em que os restaurantes fora dos EUA perderam quase 67% do faturamento. Diante deste cenário, o McDonald’s anunciou que vai acelerar um plano para fechar 200 restaurantes nos Estados Unidos, metade deles franquias dentro de supermercados do grupo Walmart.

*Com EFE