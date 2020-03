Coronavírus: Bancos vão atender pedidos de prorrogação dos vencimentos de dívidas

FEBRABAN discute propostas para amenizar os efeitos negativos da pandemia no emprego e na renda

Henrique Barreto/Estadão Conteúdo Medida inclui Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander



A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) afirmou, em nota, que vem discutindo entre si e junto dos bancos associados propostas para amenizar os efeitos negativos do novo coronavírus no emprego e na renda.

Por isso, disse que os cinco maiores bancos associados — Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander — estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados.

Além disso, a rede e seus canais de atendimento “ficarão à disposição do público e prontos para apoiar todos os que estejam enfrentando dificuldades momentâneas em função do atual contexto”.

“Entendemos que se trata de um choque profundo, mas de natureza essencialmente transitória”, pontua a FEBRABAN.

Casos no Brasil

No Brasil, já são 200 casos confirmados. Há no País 1.913 pessoas suspeitas de terem a doença e 1.486 casos foram descartados. O Ministério da Saúde informou que locais com transmissão comunitária da doença, como São Paulo e Rio, devem reduzir a “busca ativa” por casos de novo coronavírus, ou seja, irão priorizar testes para a doença em pacientes graves.