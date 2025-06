Correios registram prejuízo de R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre

Além dos problemas financeiros, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou irregularidades contábeis que podem piorar ainda mais a situação da empresa

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Correios estão passando por uma grave crise financeira



Os Correios estão passando por uma grave crise financeira, registrando um prejuízo de R$ 1,72 bilhão no primeiro trimestre. Esse valor é mais do que o dobro do que foi contabilizado no mesmo período do ano anterior (R$ 801 milhões). A empresa estatal enfrenta desafios significativos, como a concorrência crescente no setor de entregas, além de atrasos em pagamentos e escassez de insumos essenciais.

Além dos problemas financeiros, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou irregularidades contábeis que podem piorar ainda mais a situação da empresa. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu voos dos Correios devido a questões relacionadas ao transporte de produtos perigosos, e a estatal está em negociações para evitar a interrupção de seus serviços. Em nota, os Correios afirmaram que estão “comprometidos com o cumprimento integral da legislação vigente” e que o problema decorre “de práticas herdadas de gestões anteriores”.

Os funcionários dos Correios também estão preocupados com os atrasos nos pagamentos das contribuições ao fundo de previdência Postalis. Apesar da implementação de um Plano de Demissão Voluntária (PDV), a falta de carteiros em diversas regiões tem sido um problema recorrente, afetando a qualidade do serviço prestado.

A empresa declarou que está tomando medidas para reduzir custos e assegurar a continuidade de suas operações. No entanto, apenas 15% das agências estão operando com superávit. Parte da crise é atribuída a uma nova tributação sobre compras internacionais, que impactou negativamente o faturamento da estatal, complicando ainda mais sua recuperação financeira.

