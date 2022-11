Cortes em barreiras comerciais na indústria de baixo carbono podem gerar US$ 109 bilhões até 2030, aponta OMC

Relatório da organização incentiva que restrições à tecnologias de baixo carbono sejam retiradas para impulsionar o desenvolvimento da economia verde

MARTIAL TREZZINI / POOL / AFP De acordo com Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da OMC, comércio pode fazer parte da solução para diminuir a emissão de gases poluentes



Em relatório divulgado na cúpula do clima COP27 nesta segunda-feira, 7, a Organização Mundial do Comércio (OMC) avaliou que barreiras comerciais podem dificultar a implementação de indústrias de baixo carbono e que retirar esses impedimentos poderia aumentar as exportações de ativos ligados a energia sustentável a nível internacional. Segundo a OMC, o impacto seria um crescimento de 5% até 2030, gerando US$ 109 bilhões e reduzindo emissões de carbono. Diretora-geral da instituição, Ngozi Okonjo-Iweala declarou que o desenvolvimento e adoção de tecnologias de baixo carbono consiste na estratégia mais eficaz para reduzir emissões de gases poluentes sem impactar de forma negativa a qualidade de vida de países com maior poder econômico, nem causar prejuízo no desenvolvimento das demais nações. “A OMC tem a oportunidade de usar o atual momento para fortalecer seu papel como fórum de coordenação sobre comércio e mudanças climáticas, para abordar as barreiras da política comercial que impedem a disseminação e o uso de tecnologias de baixo carbono e para apoiar as mudanças estruturais necessárias para descarbonizar a economia global”, pontuou. O relatório ainda considera que o comércio foi “parte do problema” na poluição mundial, gerando emissões e um crescimento intensivo em carbono. A estimativa é que aproximadamente um terço das emissões totais de CO2 tenham sido geradas a partir de exportações de bens e serviços em 2018, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). “No futuro, com as políticas certas em vigor, o comércio pode ser uma parte importante da solução. A cooperação comercial é fundamental para impulsionar essa transformação global”, avalia o relatório.