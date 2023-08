Cotações do dólar têm alta recorde na Argentina após eleições primárias

No mercado informal de câmbio, o ‘dólar blue’ alcançou um recorde de 685 pesos

Gala Abramovich/EFE Javier Milei, mais votado nas eleições primárias presidenciais, defende a dolarização na Argentina



As diferentes taxas de câmbio do dólar na Argentina atingiram novos recordes após o surpreendente resultado das eleições primárias de domingo e a decisão do governo de desvalorizar a moeda nacional, o peso, nesta segunda-feira, 14. A moeda americana subiu 22,4% no mercado oficial, atingindo um novo recorde de 365,5 pesos para venda ao público no Banco Nación, de propriedade estatal e onde as transações são restritas a 200 dólares por mês por pessoa e com algumas condições. Essa desvalorização oficial do peso foi imediatamente transferida para o mercado informal de câmbio, onde o chamado “dólar blue” subiu 13,2%, estabelecendo um recorde de 685 pesos por unidade. Com esses valores, a diferença entre a taxa oficial e o chamado “dólar blue” é de 87%.

Os resultados das primárias de domingo na Argentina, com o ultraliberal Javier Milei como o mais votado, foram uma surpresa e aumentaram a incerteza antes das eleições gerais de 22 de outubro. Após as primárias, que definem os candidatos que vão disputar o primeiro turno, daqui a dois meses, o governo decidiu desvalorizar a taxa de câmbio oficial, em um contexto de reservas monetárias líquidas negativas no Banco Central e na expectativa de que o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprove novas parcelas para o país pagar dentro do acordo de refinanciamento de dívidas contraídas com a instituição.

* Com informações da EFE