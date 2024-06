Criptomoeda mais barata do que apostar na Mega-Sena ou Lotofácil pode disparar e ajudar a fazer R$ 5 mil virar até R$ 2 milhões

Criptomoeda está na lista de recomendações com potencial de multiplicação de 400x nos próximos meses

Kanchanara/Unsplash Confira seleção de ativos digitais de primeira linha, baratos e com fundamentos e gatilhos evidentes



Se você deseja buscar R$ 1 milhão ou mais começando já em 2024, essa é a hora de esquecer loterias como a Mega-Sena e a Lotofácil. Muita gente se deixa levar pelo baixo valor do bilhete em relação ao prêmio e acaba fazendo uma “fezinha” sem avaliar se aquilo realmente faz algum sentido. Com R$ 5, por exemplo, você consegue comprar uma cartela que pode te deixar milionário. Mas existe uma forma de apostar pouco dinheiro — até menos que o valor de um bilhete — e ter uma chance muito maior de acumular bons milhões na sua conta.

Uma criptomoeda que custa cerca de R$ 1, por exemplo, entrou na lista de ativos com potencial para multiplicar o dinheiro investido por até 400x já nos próximos meses. Trata-se de uma seleção de ativos digitais de primeira linha, baratos e com fundamentos e gatilhos evidentes. Essa lista pode fazer:

R$ 1.000 investidos se tornarem até R$ 400 mil em alguns meses;

R$ 2.500 investidos se tornarem até R$ 1 milhão;

R$ 5.000 se tornarem até R$ 2 milhões.

O responsável pela curadoria da lista é ninguém menos que Valter Rebelo, o head do maior departamento de criptomoedas do Brasil e da América Latina. Do México à Patagônia, é tarefa difícil encontrar um especialista de criptomoedas mais influente que Rebelo. Afinal, sua comunidade reúne mais de 100 mil leitores e seus relatórios estão entre os conteúdos sobre criptomoedas mais lidos em língua portuguesa em todo o mundo. As suas indicações não dependem apenas da sorte para quem busca gerar dinheiro, como acontece com as loterias.

Pelo contrário, existe muita análise, cálculo e uma reavaliação constante do mercado antes que Valter indique as criptomoedas com maior potencial de valorização. Em 2021, no último ciclo de alta das criptomoedas, o departamento que hoje é chefiado por Valter Rebelo recomendou uma criptomoeda no dia 21/01/2021 no relatório ‘o token que dá jogo’ que, sozinha, conseguiu fazer R$ 3.500 virarem R$ 1 milhão em apenas 10 meses.

E esse não foi o único grande acerto do departamento. Em 2017, eles indicaram a compra de Ethereum antes de todo mundo aqui no Brasil. Centenas de brasileiros conseguiram acumular um milhão de reais na conta a partir dessas recomendações. Não foi sorte. Mas, agora, o especialista diz estar ‘cansado de formar milionários’, por isso criou uma lista com o potencial de deixar qualquer pessoa multimilionária.

QUERO CONHECER AS CRIPTOMOEDAS QUE PODEM SE MULTIPLICAR POR ATÉ 400X JÁ NOS PRÓXIMOS MESES

Esta criptomoeda é uma ‘alphacoin’ que pode ajudar a multiplicar seu investimento por até 400x em meses

Para que a missão pudesse ser realizada com sucesso, o especialista viajou até os EUA para a maior feira de criptomoedas do mundo, chamada de Consensus. Nesse evento estão os maiores investidores do mundo, donos de corretoras famosas e fundadores de criptomoedas. O nível de informação antecipada que se pode conseguir por meio desse tipo de evento é realmente assustador. Para que você tenha ideia do potencial informacional que eventos como esses carregam, em 2022, Valter e sua equipe foram para a mesma feira e conseguiram falar com o presidente de BlockChain da Gala Games.

Sabe o que aconteceu com essa criptomoeda antes disso? Em apenas 3 meses ela disparou 48.000%, fazendo com que um investimento de apenas R$ 4.000 virassem R$ 2 milhões. Naturalmente, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Mas um histórico de tacadas como esse deixa claro que o nível de análise de informação aqui é de fato profissional.

É desse tipo de informação que o Valter e a sua equipe foram em busca. E o especialista está confiante de que ele conseguiu encontrar uma lista de criptomoedas com o mesmo potencial. Ele vai liberar o acesso a essa lista para todo mundo no dia 26 de junho. Para receber todas as informações sobre essa lista de criptomoedas gratuitamente no seu email ainda hoje, basta tocar no link abaixo e fazer um cadastro gratuito.

QUERO CONHECER AS CRIPTOMOEDAS QUE PODEM SE MULTIPLICAR POR ATÉ 400X JÁ NOS PRÓXIMOS MESES

Bastou investir R$ 2.000 nessa criptomoeda em um dia para acordar milionário no outro

O foco do especialista nessa viagem foi tentar descobrir projetos que ainda não estavam listados em grandes corretoras, como Binance e Coinbase. Talvez você não saiba, mas os maiores retornos do mercado de criptomoedas estão nos ativos que ainda não foram listados nessas grandes corretoras. É como um jogador de futebol jovem, da base, que vai para o profissional ou para a seleção e vê seu valor de mercado explodir, já que a vitrine agora é muito maior do que a anterior.

A mesma dinâmica acontece no mercado de criptomoedas. Antes de serem listadas nas grandes e conhecidas corretoras, as criptomoedas menores e, consequentemente com maior potencial de valorização, começam a sua jornada em corretoras menores. A partir do momento em que elas começam a se tornar mais conhecidas e famosas, corretoras grandes partem para o ataque para listarem essas criptomoedas.

A partir do momento em que elas estão listadas, grandes investidores que não podiam comprar essas criptomoedas por conta da sua política de compliance, passam a poder investir os seus milhões nesses projetos. Tudo isso faz com que o fluxo de compradores aumente, o que, por sua vez, pode fazer com que a cotação da criptomoeda dispare em apenas um dia. Por exemplo, essa criptomoeda disparou 2.388% em menos de 24 horas após a listagem na Binance.

Ou seja, se você tivesse investido R$ 5.000 nessa moeda, no outro dia teria R$ 120 mil na sua conta em um dia. Veja esse outro exemplo aqui. O padrão é o mesmo: uma criptomoeda pequena que ainda não foi listada em uma corretora e ‘de repente’ é listada. Adivinha o que acontece? Ela dispara 6.560%.

Quem investiu R$ 5.000 nessa moeda conseguiu tirar R$ 330 mil de um dia para o outro. Olha essa outra: 13.500% em 24 horas depois da listagem na Binance.

R$ 5.000 investidos nela viraram R$ 680 mil em um dia. É claro que não é fácil saber qual será a próxima criptomoeda a ser listada em uma dessas grandes corretoras. Para isso, você precisa de informação — e de qualidade. Justamente o que o Valter foi buscar nos EUA. Segundo o especialista, o dinheiro gasto com a passagem valeu a pena.

‘Eu não consigo ser comedido aqui e nem ter falsa humildade. Quem investir nessas criptomoedas vai sim ter a chance de ficar multimilionário partindo de R$ 5.000’

Criptomoeda da lista do especialista disparou 50% em um dia – e a próxima pernada de alta pode estar próxima

Uma criptomoeda sul-coreana selecionada pelo especialista foi listada em uma corretora recentemente e teve uma forte alta, de 50%. É uma corretora pequena, não é a Binance e nem a Coinbase, mas é um ótimo indício de que o próximo passo é ser listada nas maiores. É o caminho natural de toda criptomoeda. Só por causa disso ela disparou quase 30% em 24 horas… imagina quando a listagem nessas corretoras maiores vier…. Além disso, uma das moedas da lista do Valter entrou na pré-listagem da Coinbase há pouco tempo. Só isso fez com que ela disparasse 50% em 24 horas.

‘Você pode achar difícil ficar milionário investindo pouco dinheiro nessas criptomoedas… já eu acho difícil que isso não aconteça’

Veja como acessar a lista de criptomoedas para buscar até R$ 2 milhões

Você só precisa ser rápido para poder capturar retornos como esses. Como eu disse, as criptomoedas disparam — e muito — logo depois de serem listadas em grandes corretoras. Qualquer dia que você perde de valorização pode significar muito dinheiro deixado na mesa. Por isso, caso você queira ter a chance de capturar retornos de até 400 vezes, clique no botão ao final desta matéria o quanto antes para receber todas as informações dessa lista imediatamente no seu e-mail.

QUERO CONHECER AS CRIPTOMOEDAS QUE PODEM MULTIPLICAR MEU DINHEIRO POR ATÉ 400 VEZES