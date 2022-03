Em parceria com a Niu Cursos, Cris Arcangeli ensina como começar um negócio; veja como conseguir 50% de desconto

Ex-apresentadora do programa ‘Shark Tank’ lança curso com o objetivo de ajudar empreendedores a evitar falhas; primeira aula pode ser assistida gratuitamente

Divulgação/Niu Cursos Cris Arcangeli, ex-apresentadora do "Shark Tank Brasil", é a coordenadora do curso Como Começar Um Negócio



A Niu Cursos lançou o curso Como Começar Um Negócio, com aulas de Cris Arcangeli, para empresas e empreendedores que precisam desenvolver um planejamento estratégico eficiente, criando a base estrutural para a criação e crescimento da empresa. O Brasil é o sétimo país que mais empreende no mundo, segundo a GEM 2021 (Global Entrepreneurship Monitor), lançada no dia 24 de março deste ano. Essa pesquisa global sobre empreendedorismo é realizada no Brasil pelo Sebrae e pelo IBQP (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade).

Com tamanha capacidade do país, muitas pessoas encontram no empreendedorismo a oportunidade de ter maior autonomia e independência financeira. Porém, sem estudos prévios e um plano consistente, o projeto corre sérios riscos. Agora você terá a oportunidade de aprender a estruturar suas ideias e começar o seu negócio com uma das maiores empresárias do Brasil (saiba como comprar clicando AQUI). O valor do curso é R$ 597,00, mas, realizando a inscrição até o próximo dia 8 de abril, você garante o preço de lançamento de R$ 298,50 com 50% de desconto. As 15 aulas mostram como deve ser encaminhada a criação e execução de um plano de negócios.

Cris Arcangeli é fundadora de cinco empresas inovadoras: Phytoervas, Phyta, PH – Arcangeli, Éh! e Beauty’In — onde também é CEO —, além de sócia do Fundo de Venture Capital Phenix. Ela ainda ocupa a cadeira 21 da Academia Brasileira de Marketing. Com uma abordagem didática e diversos exemplos práticos, Arcangeli apresenta no Como Começar Um Negócio o que é necessário fazer para que uma empresa esteja apta a estar presente no mercado e o que não deve ser feito a fim de evitar erros de percurso. A primeira aula é gratuita, basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. Um certificado será emitido ao final. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos.

“Fico muito feliz por ter a oportunidade de criar um curso que ensina como fazer um negócio. Desde que eu comecei a trabalhar as pessoas me perguntam isso. Como começar um negócio? Como fazer um negócio de sucesso? Como eu faço para começar um negócio com pouco dinheiro? Como eu faço para começar um negócio sem dinheiro? Como eu faço para começar um negócio e ganhar dinheiro? E, finalmente, eu juntei todas as respostas para essas perguntas neste curso. Estou muito feliz, pois acho que vai ajudar muita gente. A minha proposta é essa, transformar a vida das pessoas”, comenta Cris.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente, para você presentear aqueles que mais ama com o que há de mais importante no mundo, aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site, podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas, basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

