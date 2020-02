Índice de custo de vida em São Paulo teve alta de 0,64% em janeiro

Pixabay A maior variação foi no grupo Educação e Leitura



O Índice do Custo de Vida (ICV) no município de São Paulo, calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), variou 0,64% em janeiro.

Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, houve variações nos grupos educação e leitura (1,61%); alimentação (1,04%); saúde (0,69%); recreação (0,55%); transporte (0,52%); equipamento doméstico (0,31%); despesas pessoais (0,26%); vestuário (0,14%); habitação (-0,09%); e, despesas diversas (-0,66%).

Segundo os dados, a variação do grupo Educação e Leitura foi puxada pelos reajustes das mensalidades escolares, que ocorrem no início do ano. A taxa do subgrupo educação ficou em 1,59% e a do leitura, em 2,02%. No grupo alimentação a variação foi influenciada pelos produtos in natura e semielaborados (1,35%); indústria da alimentação (1,18%); e alimentação fora do domicílio (0,26%).

De acordo com o ICV, as consultas médicas variaram 0,41% e os seguros e convênios médicos 0,95%, influenciando junto com os itens do subgrupo assistência médica (0,84%) para o resultado do grupo Saúde. No grupo transporte o aumento ocorreu devido aos reajustes nas tarifas do transporte coletivo (1,86%): 2,33% para os ônibus municipais e trens; 2,28% para o metrô; e 1,49% para os ônibus intermunicipais.

*Com Agência Brasil