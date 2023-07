‘Decepcionado e chateado’ com parlamentares, Tarcísio volta hoje para São Paulo

Governador ficou mais incomodado com comportamentos do deputado Orleans e Bragança e do ex-ministro Ricardo Salles; Tarcísio e Bolsonaro ainda não se falaram

Reprodução/Jovem Pan News Parlamentares e ministros de Lula agradeceram Tarcísio por negociações do projeto da reforma tributária



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), retorna nesta sexta-feira, 7, ao Palácio dos Bandeirantes depois de desmarcar uma série de compromissos para tocar pessoalmente as negociações da reforma tributária na capital federal. Ele está em Brasília desde a última terça-feira, 4. Nos bastidores, o que se ouve é que o chefe do Executivo paulista ficou “muito decepcionado e chateado” com o desdobramento da reunião no Partido Liberal da última quarta-feira. Segundo interlocutores, o posicionamento dos parlamentares, interrompendo a fala de Tarcísio e sem disposição para debater o tema, incomodou o governador. A principal rusga se deu com o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) que, de acordo com os presentes, não deixava Tarcísio falar, e com o ex-ministro e atual deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que fez críticas ao governador depois que ele já tinha deixado a reunião. A ideia de Tarcísio era apenas um encontro, a portas fechadas, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Fontes ligadas ao governador disseram que, nessa reunião, Bolsonaro se opôs a falar em favor da reforma, mas mesmo assim o governador topou participar do evento do PL após ser convidado pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

O episódio acabou distanciando Tarcísio e Bolsonaro – que não voltaram a conversar até agora. Recentemente, o governador de São Paulo teve problemas para aprovar projetos na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Há uma ala do PL, considerada mais ligada ao ex-presidente, travando votações que consideram distantes dos ideais da sigla e de Bolsonaro. Apesar do racha, aliados de Tarcísio de Freitas falam em vitória política. Na avaliação de pessoas próximas, mesmo com o clima ruim na reunião com o PL, o texto foi aprovado e Tarcísio passou imagem de quem “luta pelo Brasil”.

De volta a São Paulo, o governador participa neste sábado, 8, de almoço e reunião com membros do Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo (Condersul), organizado pelo secretário de governo, Gilberto Kassab, em Itararé. No domingo, 9, ele estará na capital para participar das comemorações do feriado de 9 de Julho, da Revolução Constitucionalista de 1932.