Decisões de Campos Neto podem ajudar ação disparar de R$ 13 para R$ 22

Para você que estava procurando uma oportunidade para poder lucrar com ações, saiba que existe uma empresa listada em Bolsa que pode sair de R$ 13 e ir para os R$ 22 ‘com alguma tranquilidade’ em menos de um ano, segundo o chefe de análise da Empiricus Research, Felipe Miranda. Os motivos são diversos, mas um deles tem a ver com uma decisão tomada a conta-gotas pelo Banco Central. Miranda é fundador da maior casa de análise financeira independente do país. Ele é conhecido nacionalmente no país por duas grandes teses que colocaram muito dinheiro no bolso de quem o escutou.

Em 2014, prevendo o que chamou de ‘Fim do Brasil’, Miranda recomendou a venda da ação da Petrobras e a compra de dólar, que meses depois se valorizaria em 150%, enquanto PETR4 despencaria com os escândalos do Petrolão. Logo em seguida, prevendo oportunidade de compra depois da queda da Bolsa, ele criou a carteira ‘Oportunidades de Uma Vida’, que acumula ganhos superiores a 400% desde sua criação, em setembro de 2015. Agora, ele acredita que existe uma ação listada em Bolsa que pode quase dobrar nos próximos meses.

Foram 20% em 30 dias, mas ainda restam 70% de upside para poder capturar

A projeção, na realidade, foi feita em dezembro de 2023. Na época, os papéis da ação em questão custavam apenas R$ 11. Miranda estava tão certo de que a ação estava demasiadamente descontada que afirmou em um podcast que, se a empresa apresentasse uma Black Friday e um Natal bom em termos de vendas, a ação poderia dobrar com alguma facilidade. “Se a empresa tiver de fato apresentado uma boa Black Friday e apresentar um bom Natal, isso pode ser transformacional para a companhia. Estou falando de [a possibilidade da cotação da ação se] multiplicar por dois em doze meses com alguma facilidade”, afirmou Miranda.

E, ao que parece, a projeção do analista tinha fundamento. Nos últimos 30 dias, a empresa disparou dos R$ 11 para R$ 13, registrando 20% de alta. É verdade que ainda falta muito para que a companhia alcance os R$ 22, mas Miranda e sua equipe estão tão confiantes de que isso pode acontecer que decidiram aumentar o peso da ação no seu portfólio. Para isso, eles tiraram Weg (WEGE3) da carteira, uma empresa renomada, e aumentaram o peso nessa companhia.

Cenário macroeconômico favorece o crescimento da empresa

Existem alguns motivos pelos quais o chefe de análise da Empiricus acredita que a ação pode disparar nos próximos meses. O primeiro deles é pelo desempenho dela no passado. Embora a ação tenha decolado nos últimos 30 dias, ela foi castigada em 2022 por erros operacionais cometidos ao longo do ano e o aumento da aversão ao risco dos investidores por conta da alta das taxas de juros. Veja que os múltiplos da companhia estão extremamente descontados:

Como você pode ver no gráfico acima, a ação negocia a uma média histórica de 7,2x preço sobre lucro (P/L – Múltiplo comumente utilizado para ver se uma ação está cara ou barata). Já a média do múltiplo é de 14,78. Ou seja, se ela apenas voltar para o patamar ‘normal’, estamos falando de dobrar o preço. Esse desconto ocorreu porque a empresa, antes considerada premium pelos investidores, hoje é avaliada como um case de turnaround (processo de uma empresa que está passando por dificuldades financeiras), o que aos olhos de Miranda parece exagerado pela qualidade de seus ativos e histórico de execução. Afinal, o ciclo de alta nas taxas de juros do país chegou ao fim, dando espaço para uma política monetária de afrouxamento, aumentando o apetite de risco dos investidores. O que nos leva para o segundo ponto pelo qual o analista acredita na tese.

A empresa em questão é do varejo e, por consequência, bem sensível aos juros do país.Isto é, quando os juros sobem, as ações do denominado ciclo doméstico (como é o caso das varejistas) sofrem mais pela perda de poder de compra da população. Porém, quando o juros começam a cair, as empresas desse segmento, que geralmente são castigadas na Bolsa após o aumento dos juros, apresentam desempenho superior em relação ao de outras ações. É por isso que as decisões recentes do Banco Central de baixar os juros ajudam a companhia. Acabamos de ter mais uma reunião do Copom em que a decisão foi reduzir os juros em meio ponto percentual. A taxa, que chegou ao patamar de 13,75%, atualmente está em 11,25%, com a possibilidade de cair ainda mais nas próximas reuniões – a projeção do Focus para o fim de 2024 é de 9%. Isso é bom para a companhia e a disparada recente é um grande exemplo disso.

O mercado já havia castigado muito as ações da empresa e, no menor sinal de melhora, ela já começou a decolar. Agora, Miranda e sua equipe estão otimistas com o ano da companhia. Como disse, o analista acredita que ela pode disparar até R$ 22. ‘Portanto, resumindo, [a empresa] está bem posicionada para aproveitar um ambiente macroeconômico mais propício, especialmente devido às taxas de juros mais baixas. A empresa está passando por um período de resultados bastante promissores e é provável que vejamos um aumento nas previsões de lucro para a companhia. Além disso, ela está sendo negociada a um valuation ainda muito atrativo, indicando um potencial significativo de valorização no decorrer do ano. – afirma Miranda.

Veja o nome da ação que pode disparar 70% em menos de 1 ano

