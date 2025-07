Declaração do Brics menciona expansão de financiamento do NDB em moeda local

O bloco destacou outras atividades da instituição, como mobilizar recursos, fomentar a inovação, diversificar as fontes de financiamento e apoiar projetos que reduzam a desigualdade

O comunicado da cúpula do Brics deu ênfase a um tema tratado pela área financeira do grupo e enfatizou as ações do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês, conhecido como Banco dos Brics) de expandir o financiamento em moeda local. O bloco também destacou outras atividades da instituição, como mobilizar recursos, fomentar a inovação, diversificar as fontes de financiamento e apoiar projetos impactantes que promovam o desenvolvimento sustentável, reduzam a desigualdade e promovam investimentos em infraestrutura e integração econômica.

“Também reconhecemos e incentivamos a contínua expansão do seu número de membros e o fortalecimento de sua estrutura de governança, que aumentam a resiliência institucional e a eficácia operacional, para continuar a executar seu propósito e funções de forma justa e não discriminatória”, escreveram os líderes.

O grupo também apoiou “plenamente” a liderança da ex-presidente brasileira, Dilma Rousseff, que foi reconduzida à presidência do NDB e “recebeu forte apoio de todos os membros”. “Saudamos o firme progresso do Banco em direção à sua consolidação como uma instituição global para o desenvolvimento e a estabilidade. Essa trajetória reflete nosso compromisso compartilhado de fortalecer mecanismos financeiros que promovam o desenvolvimento inclusivo e sustentável no Sul Global.”

Publicado por Carolina Ferreira