Deputado do PSOL aciona Banco Central para barrar compra do Banco Master pelo BRB

Segundo o parlamentar, a transação pode colocar em risco o patrimônio público do Distrito Federal; ele aponta vínculos do Banco Master com a gestora Reag Investimentos, investigada na Operação Carbono Oculto

Andressa Anholete/Agência CLDF O deputado distrital Fábio Félix lembra que tanto a Reag quanto o Banco Master haviam sido citados na Operação Fundo Fake, em 2020



O deputado distrital Fábio Félix (PSOL-DF) protocolou, nesta quinta-feira (28), uma representação no Banco Central pedindo a suspensão da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). O negócio está avaliado em R$ 2 bilhões. Segundo o parlamentar, a transação pode colocar em risco o patrimônio público do Distrito Federal. Ele aponta vínculos do Banco Master com a gestora Reag Investimentos, investigada na Operação Carbono Oculto, que apura lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Reag já foi acionista do BRB e participou da assembleia que aprovou o aumento de capital para viabilizar a compra do Master, o que, de acordo com Félix, configura conflito de interesses. Além disso, a gestora controla a holding do Will Bank, braço digital do Banco Master, o que, segundo ele, amplia os riscos de exposição ao conglomerado.

Fábio Félix também lembra que tanto a Reag quanto o Banco Master já haviam sido citados em outras investigações, como a Operação Fundo Fake, em 2020. O negócio foi anunciado em março deste ano e já recebeu aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Agora, a decisão cabe ao Banco Central, responsável por avaliar se a compra poderá ser concluída.

Se autorizada, a operação dará ao BRB o controle de 58% do Banco Master, formando um conglomerado financeiro com mais de 15 milhões de clientes e R$ 112 bilhões em ativos.

*Com informações de Aline Becketty