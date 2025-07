Deputado do PT diz que partido vai reforçar discurso sobre soberania nacional

Iniciativa surge como uma resposta direta ao recente ‘tarifaço’ de Donald Trump e tem como objetivo mobilizar aliados para promover conteúdos que reforcem a produção nacional

Em meio às crescentes tensões políticas em Brasília, o deputado Rogério Correa, do Partido dos Trabalhadores (PT) de Minas Gerais, revelou novas estratégias do governo para intensificar a defesa da soberania nacional nas redes sociais. Esta iniciativa surge como uma resposta direta ao recente “tarifaço” e tem como objetivo mobilizar aliados para promover conteúdos que reforcem a produção nacional. A campanha, que já estava em fase de articulação, será agora ampliada com a divulgação de vídeos e materiais gráficos, buscando alcançar um público mais amplo e engajado.

A oposição, por sua vez, também se organiza para fortalecer sua comunicação. No entanto, enfrenta divisões internas, especialmente entre a ala bolsonarista, que apoia as tarifas, e uma facção mais pragmática, que busca negociar a suspensão das mesmas. Esta divisão reflete a complexidade do cenário político atual, onde diferentes grupos dentro da oposição tentam consolidar suas próprias narrativas e estratégias.

O ministro Márcio Macedo manifestou-se publicamente contra a aplicação da Lei Magnitsky, que ele considera uma interferência externa na justiça brasileira, em apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Macedo destacou que tal medida fere a independência do judiciário, conforme os princípios estabelecidos pela ONU. Esta declaração reforça a narrativa do governo de que o Brasil não cederá a pressões estrangeiras, defendendo firmemente a soberania nacional. A oposição, entretanto, permanece dividida, com diferentes abordagens sobre as tarifas e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

