Desemprego cai, mas ainda atinge 12 milhões de pessoas, diz IBGE

Dados divulgados pelo Instituto nesta sexta-feira, 18, também mostraram aumento no número de pessoas empregadas com carteira de trabalho assinada

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Número de trabalhadores com carteira assinada também cresceu



A taxa de desemprego no Brasil registrou uma queda, mas ainda atinge mais de 12 milhões de pessoas. Os dados foram obtidos pela Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira, 18. De acordo com o levantamento, a taxa de desemprego caiu de 12,1% para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro em comparação com o trimestre anterior, que terminou em outubro. Essa é a menor taxa para o período desde 2016, quando o índice foi de 9,6%.

Já em relação ao mesmo período de 2021, a queda foi de 3,3%. Em números absolutos, a queda representa que 858 mil pessoas conseguiram empregos em relação ao trimestre anterior. A população ocupada chegou a 95,4 milhões, mostrando uma alta de 1,6% . O total de empregados com carteira de trabalho assinada foi de 34,6 milhões, também mostrando uma alta de 2% em relação ao último balanço. O IBGE afirma que a alta é influenciada pelo comércio, indústria e pelos setores de alojamento e alimentação.