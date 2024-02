Desemprego chega ao menor nível desde 2015 e atinge 8,3 milhões de brasileiros

Dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, na pesquisa Pnad Contínua; para 2024, espera-se um ritmo mais lento no mercado de trabalho

A taxa de desemprego no Brasil permaneceu estável em 7,6% no trimestre até janeiro de 2024, de acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, 29, na pesquisa Pnad Contínua. Esse resultado ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado financeiro, que projetava uma taxa de desocupação de 7,8% para o mesmo período. O número de desempregados no país foi estimado em 8,3 milhões no primeiro mês deste ano, mantendo-se inalterado em relação ao trimestre anterior. Historicamente, o desemprego tende a cair no final de um ano e aumentar nos primeiros meses do ano seguinte, mas em 2024 foi observada uma estabilidade nesse indicador.

Segundo o IBGE, a população desempregada é composta por pessoas com 14 anos ou mais que estão sem ocupação e em busca de oportunidades. A pesquisa abrange tanto empregos formais quanto informais, incluindo os trabalhos com carteira assinada e os chamados bicos. No último trimestre de 2023, a taxa de desemprego já havia sido de 7,4%, marcando uma leve alta em relação ao período anterior. Para 2024, espera-se um ritmo mais lento no mercado de trabalho brasileiro devido à previsão de desaceleração da atividade econômica no país.

