Despesa de consumo das famílias fica estável no 3º trimestre, afirma IBGE
Na comparação com o mesmo período de 2024, o indicador registrou alta de 0,4%
O consumo das famílias subiu de 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta quinta-feira (4) os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o consumo das famílias mostrou alta de 0,4%.
O consumo do governo, por sua vez, subiu 1,3% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2025. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o consumo do governo mostrou alta de 1,8%.
FBCF
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) subiu 0,9% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2025. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, a FBCF mostrou alta de 2,3%. Segundo o IBGE, a taxa de investimento (FBCF/PIB) do terceiro trimestre de 2025 ficou em 17,3%.
*Com informações do Estadão Conteúdo
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.