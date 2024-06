Dia dos Namorados: confira 10 dicas de presentes duplos e suas vantagens

Opções de mimos e experiências com descontos que você programa online para se dar bem e comemorar o amor

Freepik Hábito de comprar online e se programar com antecedência tem mudado o comportamento de muitos casais



O dia 12 de junho está chegando e os casais ficam agitados para a comemoração e troca de presentes. O amor está no ar e também, no computador ou celular, já que o hábito de comprar online e se programar com antecedência tem mudado o comportamento de muitos casais. De acordo com uma pesquisa realizada pela Neotrust com a E-Commerce Brasil, só nas duas semanas que antecedem a comemoração, o faturamento do e-commerce brasileiro registrou um aumento de 8,4% em relação às duas semanas imediatamente anteriores. Para que você evite estresse de filas e ainda obtenha vantagens, o site da Jovem Pan garimpou sugestões que vão desde presentes até experiências, todos com benefícios para que, além de uma noite agradável, você também tenha saúde financeira para continuar o relacionamento. Além disso, as opções trazem as versões feminina e masculina, ou para aproveitar a dois, afinal, o amor deve sempre ser celebrado.

Para vestir

A marca Krab traz o melhor da moda atual com conforto para o casal. A dupla de camisetas se torna um presente infalível e descontraído, que cabe em qualquer momento e faz bonito na produção. O site traz descontos progressivos e eles entregam para todo Brasil. Camisetas a partir de R$ 101,92 com desconto. Na foto, Tshirt Oversized Marilyn 100% algodão. Destaque para as peças com estampa só nas costas, um charme à parte.

A Effel, conhecida por vestir vários famosos, traz muitas opções de bonés, camisetas, calças jeans e conjuntos estilosos. Os bonés são divididos por categoria e tem as versões para balada, sendo que algumas podem agradar até mulheres por serem um modelo mais unissex. Nas compras acima de R$ 350, frete fixo a R$ 10 para qualquer região. Além disso, você ganha 10% de desconto na primeira compra através de um cupom especial. Na foto, a camiseta Long Confort Premium a partir de R$ 139,99.

De camisas a camisetas, de conjuntos a blusões, a KJ do Bem veste celebridades e oferece peças de qualidade com a filosofia do pensamento positivo, sempre. Na coleção, prevalece a moda masculina, porém algumas peças podem vestir mulheres e são sucesso de venda como os moletons de frio com capuz. A coleção Forever III de camisas é puro estilo e tem modelos a partir de R$ 219,90. As vendas pelo “Whats” agilizam a compra.

Para experimentar

O restaurante de culinária japonesa Black Sushi oferece cardápio especial de Dia dos Namorados com a nova entrada picante de camarão (Shrimp Spicy), além de sobremesa e drink exclusivo no rodízio premium “Black Sushi”. O brinde especial é à base de gin e leva morango com suco de limão, xarope de romã e chantilly. O drink, de autoria do chef Mario Tucillo é exclusivo para a data, assim como o mousse de chocolate meio amargo finalizado com ouro. Além de boa comida e bebida, o restaurante oferece a comodidade de reservar uma mesa através do site, garantindo a comemoração a dois sem estresse. Para quem prefere ficar em casa, eles também oferecem um cupom de 10% de desconto para a primeira compra do delivery, para aqueles que pedirem pelo canal próprio da casa e nas compras acima de R$ 200, o frete é grátis, inclusive no dia 12. Black Sushi: Rua Pedro de Toledo, 399 – Vila Clementino, São Paulo -SP/Rodízio Black Sushi ou Vegetariano a R$ 169,90 por pessoa com ingredientes refinados e frutos do mar importados, além de peças com azeite de trufas, ovas, salsa trufada, vieira, foie gras, wagyu e ostras, que são afrodisíacas.

A Goldko! nasceu da vontade de criar um chocolate com sabor verdadeiramente surreal, zero adição de açúcares, com ingredientes modernos, textura que derrete na boca e sabor de chocolate mesmo, isso aliado a muita tecnologia. Destaque para a Musa ao Leite com marshmallow, que é uma receita maravilhosa que você degusta sem acreditar que não tem açúcar. O kit com seis custa R$ 75,90. Tem também a opção de kit especial Favoritos Chocolate ao Leite, composto por cinco Musa ao leite 30 g, uma caixa de bombom de marshmallow 18 unidades, um Deli Deli ao leite 70 g e uma barra de chocolate ao leite com pedaços de caramelo e flor de sal 80 g por R$ 208,24 com desconto especial. Pelo site, nas compras acima de R$ 350 você ganha uma mini vela 50g da Bertco. Nas compras acima de R$ 450, você ganha uma colônia unissex 30 ml Vyvedas, e nas compras acima de R$ 500, ganha um combo do Dia dos Namorados que contém a vela, a colônia e uma sacola exclusiva.

A Olympikus, uma das maiores marcas de calçados esportivos brasileiras, traz para a data especial alguns lançamentos que podem ser adquiridos online. A vantagem de escolher um dos modelos apontados é que, além de priorizar o trabalho nacional, já que os produtos são feitos aqui e por brasileiros, você ainda pode optar por um tênis multifuncional, já que os calçados entregam conforto, estilo e tecnologia para os corres do dia-a-dia e até treinos de corrida de alta performance. Que tal vocês caminharem ou correrem juntos? Os modelos Hybrid e Corre 3 custam R$ 359,99 e R$ 499,99 (foto), respectivamente, e podem ser encontrados no e-commerce da marca e nas melhores lojas de calçados e artigos esportivos do Brasil.

Para surpreender

O Radisson Vila Olímpia preparou uma estrutura especial para receber os casais no Dia dos Namorados. Sim, dia, porque nessa data especial o check-in pode ser feito a partir das 14h (proposta indecente para quem trabalha remoto, não é mesmo?). Na categoria Business Class, você faz a reserva pelo “Insta” com 72 horas de antecedência para o pacote que contempla decoração romântica com pétalas de rosas vermelhas, frutas da época com ganache e prosecco Giornata, late check out às 18h e café da manhã incluso, com a opção de serviço de quarto (se o casal preferir). Para o jantar, os pombinhos podem usufruir do restaurante do hotel, com serviço à la carte cobrado à parte. Uma opção maravilhosa para quem odeia “muvuca” e gosta de se programar.

A nostalgia e a tecnologia se uniram e a Condor trouxe sua nova linha adulto em collab com a Disney. Os kits em versões masculinas e femininas trazem modelos de relógios em prata e dourado, com personagens da Marvel como Capitão América, Homem Aranha, Vingadores e versões femininas com Minnie e Mickey. Além dos relógios, há também colares, pingentes, pulseiras, brincos e objetos personalizados. Relógios a partir de R$ 349, e essa opção de presente é especial porque é a primeira vez que a Disney licencia seus personagens para o segmento e torna a Condor pioneira neste setor no Brasil.

Os hotéis Emiliano em São Paulo e no Rio oferecem tratamento especial no SPA Santapele focado no bem-estar do casal e na conexão profunda, com duas horas e meia de duração e três modalidades de massagens. A terapia conta com uma taça de espumante, frutas da estação e um ritual que prepara e inicia o processo de relaxamento corporal e desconexão com o mundo externo, com massagem afrodisíaca, que canaliza um despertar dos cinco sentidos e eleva a consciência corporal por meio de aromas e sensações, seguida de reflexologia (massagem nos pés) para alinhamento dos pontos vitais e finalizando com a Jet Lag, uma combinação de drenagem linfática e estímulos anti-inflamatórios para combater o inchaço facial e ativar a circulação da pele, perfeita para se preparar para uma noite de celebração. Em ambas as localizações, o Day Spa Dia dos Namorados é encontrado no valor de R$ 2.650. É necessário fazer reserva antecipada, através das redes.

A Wine, maior clube de vinhos do mundo, dispõe de uma seleção de exemplares que vão bem com propostas diferentes de encontros. Imagine só você surpreender a pessoa amada com uma assinatura exclusiva de vinhos? A plataforma oferece muitos rótulos e brindes a cada assinatura ou compra. Neste ano, a empresa repete a campanha “Promozão”, que já fez sucesso com ofertas em diversos rótulos e descontos a partir de 15%. Por exemplo, o Espumante Ballade by Miolo Brut sai por R$ 47,90 para quem é sócio e R$ 56,35 para os não sócios. São diversos itens em promoção. Além disso, em suas lojas físicas, a empresa promove um happy hour com o Wine Games especial no Dia dos Namorados, para casais. O jogo proporciona uma abordagem divertida, interessante e dinâmica ao universo do vinho, oferecendo uma experiência gustativa de entretenimento bem diferente.

*Especial para a Jovem Pan